يك كاروانسرا در رشت دچار آتش سوزي شد

به گزارش خبرنگار مهر، كريم مكرم رفتاري ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ در ساعت 22 و 30 دقيقه شب گذشته آژير ايستگاه‌ هاي ۸ و۲ و۱ از سوي ستاد فرماندهي آتش نشاني رشت به صدا درآمد اما به جهت موقعيت حساس مكان آتش سوزي، ايستگاه هاي ديگر آتش نشاني رشت با ۳۷ دستگاه خودرو و ۷۸ آتش نشان بي‌ درنگ به سوي محل حادثه واقع در بازار بزرگ، راسته ماهي فروشان شتافتند.

وی اظهارداشت: يك ساختمان (كاروانسرا) دو طبقه با قدمت زياد كه بخشي از آن براي نگهداري و فروش طيور و پرندگان و انبار استفاده مي شد به دلیل نامشخصي شب گذشته آتش گرفت.

معاون عمليات آتش نشاني رشت گفت: سربندي اين ساختمان ۳۰۰ مترمربعي كاملا غرق در شعله هاي آتش بود و دود بسيار زيادي از آن متصاعد مي‌ شد در نتيجه حريق به سربندي چند مغازه ماهي فروشي و همچنين خواروبار فروشي همجوار نيز سرايت كرد اما با سرعت عمل آتش نشانان از پيشروي حريق جلو گيري شد.

وی در ادامه با اعلام اين كه آتش سوزي از پرنده فروشي شروع شد، افزود: به واسطه قدمت زياد و يكپارچگي و استفاده از مصالح قابل اشتعال از قبیل چوب در سربندي اين مكان و عدم وجود ديوارهاي آتش بُر دامنه حريق در چند دقيقه به شدت گسترش و به قسمت هايي از مكان هاي همجوار سرايت پيدا كرد كه با شعله هاي آتش و دود بسيار غليظ همراه بود.

رفتاری اظهارداشت: همين امر عمليات اطفا را براي آتش­ نشانان دشوار كرده بود بنابراین نيروهاي آتش نشاني با توجه به شدت زياد دود و شعله به سرعت دست به كار شده و با كشيدن چندين رشته لوله آبدهي از چهار جهت وارد عمليات شدند.

وی ادامه داد: آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفسي و تلاش زياد در مدت ۲۰ دقيقه حريق را مهار كرده و از گسترش حريق به اماكن ديگر ممانعت به عمل آورده و عمليات اطفاي اين آتش‌سوزي سه ساعت به طول انجاميد.

معاون عمليات آتش نشاني رشت گفت: اين نكته قابل توجه است كه اگر اين حادثه در ساعتي از روز كه ترافيك و ازدحام جمعيت در آن نقطه از بازار كه افراد دستفروش و دكاكيني كه با پيشروي مسير منتهي به مدخل ­هاي ورودي را با ايجاد سد معبر، غير قابل دسترس مي کنند، اتفاق مي­ افتاد، حادثه غيرقابل تصور همچون آتش سوزي بازار در تيرماه سال ۸۳ را شاهد مي بوديم.

وی یادآورشد: علل بروز اين آتش‌ سوزي از سوی كارشناسان آتش نشاني اين سازمان در حال بررسي است، خوشبختانه اين حادثه مصدوميت و تلفات جاني در بر نداشت.