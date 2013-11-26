توجه به عناصر مدیریت شهری در هویت بخشی شهر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان ، به اهمیت اطلاع رسانی در مورد حقوق شهروندی به مردم اشاره کرد و افزود: رفتار شهروندان تاثیر قابل توجهی در نمای شهری دارد.

وی شاخصه‌هایی را برای شهردار موفق عنوان کرد و گفت: شهردار باید از دیدگاه دیگران برای ساخت شهر استفاده کند.

رئیس شورای شهر زنجان اظهار داشت: شهردار باید طرحها را قبل از اجرا اطلاع رسانی کند که آیا مردم از این طرح استقبال خواهند کرد.

ضیایی گفت: شهردار موفق کسی است که از ایده و فکر صاحب نظران استفاده کند تا بتواند در اجرای طرح ها به خوبی عمل کند.

وی بر لزوم اطلاع رسانی طرح‌های مورد نظر برای اجرا در سطح شهر به مردم اشاره کرد و گفت: این اطلاع رسانی باید در موعد مقرر انجام شود تا بتوان پاسخگوی مطالبات موجود بود.

رئیس شورای شهر زنجان حل مشکلات مالی موجود در اداره شهر را از دیگر شاخصه‌های مورد نیاز برای شهردار موفق اعلام کرد و گفت: ارتباط برقرار کردن با مردم از دیگر ویژگی‌های لازم برای یک مدیر موفق شهری محسوب می‌شود.

ضیایی بر نقش مهم بسیج در مسیر انقلاب اشاره کرد و افزود: گسترش فرهنگ بسیج باید سرلوحه کار قرار گیرد.

وی افزود: طراحی‌های انجام شده برای اداره و توسعه شهر باید در موعد مقرر به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم از روند اجرای این طرحها آگاهی داشته باشند.