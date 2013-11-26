  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

دیدار حضوری کارگردان سریال "کلاه پهلوی" با مخاطبان

دیدار حضوری کارگردان سریال "کلاه پهلوی" با مخاطبان

کارگردان سریال تلویزیونی "کلاه پهلوی" در نشستی ویژه با مخاطبان این اثر دیدار خواهد کرد تا هم شنونده نقدها و تحلیل‌های آنها باشد و هم به سوال‌های آنان به صورت حضوری پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری برنامه بازدید مخاطبان از پشت صحنه این سریال در تابستان امسال و استقبال مخاطبان از این برنامه، روابط عمومی سریال تصمیم گرفت تا در پایان پخش، در جلسه‌ای حضوری با شرکت مخاطبان و کارگردان و مشاور تاریخی پروژه، دیدگاه‌ها و نظرهای مخاطبان را بررسی و به ابهام‌های آنان پاسخ دهد.

بر همین اساس از کلیه مخاطبان و علاقمندان به حضور در این برنامه درخواست می‌شود تا در صورت تمایل به شرکت در این برنامه، محورهای بحث و سوال‌های پیشنهادی خود را به نشانی ایمیل: info@kolahpahlavitv ارسال کنند.

این مطالب پس از دریافت، توسط کارشناسان سایت بررسی شده و سپس از مخاطبان برای حضور در این برنامه حضوری دعوت خواهد  شد.

این برنامه در تهران برگزار و ضبط تلویزیونی خواهد شد و از یکی از شبکهها پخش خواهد شد. علاقمندان برای ارسال مطلب و سوال و شرکت در این طرح تنها تا 15 آذر ماه فرصت خواهند داشت.

کد مطلب 2183234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها