دیدار حضوری کارگردان سریال "کلاه پهلوی" با مخاطبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری برنامه بازدید مخاطبان از پشت صحنه این سریال در تابستان امسال و استقبال مخاطبان از این برنامه، روابط عمومی سریال تصمیم گرفت تا در پایان پخش، در جلسه‌ای حضوری با شرکت مخاطبان و کارگردان و مشاور تاریخی پروژه، دیدگاه‌ها و نظرهای مخاطبان را بررسی و به ابهام‌های آنان پاسخ دهد.

بر همین اساس از کلیه مخاطبان و علاقمندان به حضور در این برنامه درخواست می‌شود تا در صورت تمایل به شرکت در این برنامه، محورهای بحث و سوال‌های پیشنهادی خود را به نشانی ایمیل: info@kolahpahlavitv ارسال کنند.

این مطالب پس از دریافت، توسط کارشناسان سایت بررسی شده و سپس از مخاطبان برای حضور در این برنامه حضوری دعوت خواهد شد.

این برنامه در تهران برگزار و ضبط تلویزیونی خواهد شد و از یکی از شبکهها پخش خواهد شد. علاقمندان برای ارسال مطلب و سوال و شرکت در این طرح تنها تا 15 آذر ماه فرصت خواهند داشت.