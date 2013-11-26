مسابقات تسنیم و تلاوت ویژه خواهران و برادران خوزستانی برگزار می شود

قاسم مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: این مسابقات به صورت همزمان با کل کشور و در قالب دو بخش خواهران و برادران ویژه پرسنل دستگاههای فرهنگی منتصب به مقام معظم رهبری و خانواده های آنها برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات اولین دوره مسابقات تلاوت است که در کل کشور برگزار می شود، در حالی که مسابقات تسنیم امسال دومین دوره خود را برگزار می کند.

مسوول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش تسنیم و تلاوت و در روزهای پنجشنبه 7 آذر ویژه خواهران و جمعه 8 آذر ویژه برادران در سالن اجتماعات شهید زمانی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برگزار می شود.

مقدمی تصریح کرد: البته در روز پنجشنبه صبح نیز یک آزمون مفاهیم ویژه مستمعین تسنیم خواهر و برادر برگزار خواهد شد.

وی در خصوص نحوه اجرای مسابقه بیان کرد: از قبل قطعاتی معین شده و به کلیه مسوولین و مدیرکل های فرهنگی استان جهت حفظ کردن شرکت کنندگان ارایه شد که در روز مسابقه شرکت کنندگان به قید قرعه قطعه ای را انتخاب کرده و سپس آن قطعه را از حفظ به همراه مفاهیم آن تلاوت می کنند.

مسوول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: هدف از این نوع قرائت آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم و ترجمه حتی تحت اللفظی آیات است.

مقدمی در خصوص شرایط سنی شرکت کنندگان عنوان کرد: برادران در دو مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 19 سال و خواهران فقط در مقطع بالای 16 سال در این مسابقات شرکت می کنند.

وی اظهار کرد: نفرات اول و دوم این مسابقات علاوه بر کسب هدایا به مسابقات کشوری سراسر کشور که در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود اعزام می شوند.

مسوول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان به حضور مسوولین فرهنگی استانی و شهرستانی به عنوان میهمانان این مسابقات اشاره کرد و گفت: در زمان برگزاری این مسابقات جلیل دلپاک نماینده سازمان دارالقرآن کریم کشور نیز به عنوان ناظر و همکار مجموعه حضور خواهند داشت.

مقدمی از اتحادیه امور موسسات قرآنی و مردمی استان خوزستان به عنوان مسوول اجرایی و مدیریتی برگزاری مسابقات تلاوت و تسنیم استان خوزستان نام برد.

وی با بیان اینکه این مسابقات امسال با رویکردی جدید برگزار می شوند، تصریح کرد: با توجه به اینکه تلاوت قرآن از روی مصحف ثواب زیادی دارد و نور چشم را زیاد می کند اما قرائت قرآن از حفظ نیز مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری است و تاکید ایشان و کارشناسان قرآنی بر این است که تلاوت قرآن از حفظ تاثیرگذاری بیشتری دارد و ایجاد تعامل نزدیکتر با مستمعین می کند.