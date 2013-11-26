فعال شدن گسل خانقین عراق خطر جدی برای استان ایلام ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر زمین لرزه هایی در عراق و در منطقه خانقین به وقوع پیوسته که از طرفی این زلزله ها در استان های ایلام وکرمانشاه هم احساس شد.

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز لرزه نگاری کشور بیش از 100 لرزه و پس لرزه به مرکزیت خانقین عراق ثبت کرده که بزرگترین آن 5.8 ریشترگزارش شده است.

از جمعه تا امروز احساس شش لرزش متناوب در ساعات مختلف به ویژه ساعات شب مردم را به خیابان ها کشانده و نگرانی برای آنها ایجاد کرده است.

از آنجایی که وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست اما به اعتقاد کارشناسان زمین شناسی و لرزه نگاری فعال شدن گسل خانقین خطر جدی برای استان ایلام ندارد و به تدریج انرژی گسل های فعال شده تحلیل می رود.

کارشناس امداد ونجات استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در هنگام وقوع پس لرزه ها باید آرامش خود را حفظ کنیم و واکنشهای هیجانی انجام ندهیم.

علی محمدی افزود: افراد بزرگتر از افراد کوچکتر حمایت کنند و نفس کشیدن عمیق و آهسته و برنامه خواب و بیدار منظمی داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما باید نقاط امن خانه را در هنگام وقوع زلزله برای همه اعضای خانواده انتخاب کنیم نقاط امن از جمله چارچوب درها، کنج دیوارها، کنار ستونهای بزرگ و.... خواهد بود.

علی محمدی ادامه داد: نقاط خطرناک در آشپرخانه و ریزش وسایل داخل آشپزخانه و سقوط اشیا داخل آسانسورو داخل راهروها خواهد بود که نباید در این مناطق قرار بگیریم.

وی اضافه کرد: به محض اینکه لرزه هایی اتفاق افتاد اولین کار حفظ خونسردی وسپس پناه گیری در نقاط امن است و ما درحین زمین لرزه نباید از ساختمان خارج شویم.