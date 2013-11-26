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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

کارکنان گزینش انعطاف‌ داشته باشند

کارکنان گزینش انعطاف‌ داشته باشند

وزیر آموزش و پرورش رعایت حق الناس را مهمترین دغدغه کارکنان گزینش توصیف و بازمهندسی ضوابط گزینش را با تکیه بر اصل حفظ اصول از مهمترین انتظارات خود از شورای عالی گزینش برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در مراسم تودیع و معارفه کیومرث هاشمی و حجت الاسلام و المسلمین ناصری زنجانی، روسای پیشین و جدید هیئت عالی گزینش آموزش و پرورش، تاکید کرد: کارکنان گزینش با توجه به حساسیتهای خطیر شغلی خود باید با حفظ اصول و در نظر گرفتن خط قرمزهای نظام در نحوه عملکرد انعطاف هایی نیز داشته باشند، چرا که رد صلاحیت ها در گزینش به طور حتم بازخورد اجتماعی دارد و ممکن است فرد رد صلاحیت شده در آینده شغلی و حتی زندگی خصوصی خود دچار مشکلات پیش بینی نشده گردد .

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که می فرمایند "رد یک صالح به قدر جذب یک ناصالح سنگین است، شاید هم سنگین تر"، یادآور شد : کارکنان گزینش متوجه حساسیت این موضوع باشند که در شغل خود با حق الناس مواجه هستند و دقت، ظرافت، عدالت و اعتدال لازمه شغلی آنها است و هرگاه احساس شود با یک مرتبه گذشت می توان فردی را در مسیر درست و به قول معروف "صراط مستقیم" هدایت کرد، باید این فرصت به شخص داده شود، زیرا سیاست ما جذب افراد است نه دفع آنها.

فانی با اشاره به استقرار دولت اعتدال، تدبیر و امید افزود: این رویداد به راستی بارقه های امید را در کشور ایجاد نموده است، لذا باید فرصت داد تا جاذبه ها در حد اعلا تبلور یابد و نیل به این مهم نیازمند بازنگری بدنه و بازمهندسی ضوابط گزینش با حفظ اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی است .

در این مراسم فیروزی، مدیرکل هیئت مرکزی هسته گزینش، گزارشی از فعالیتهای این دبیرخانه در طول 3.5 سال گذشته را ارائه کرد.

کد مطلب 2183247

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