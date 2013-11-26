142 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه سالجاری بیش از 142 هزار و 404 مورد بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به تعداد پرونده های تخلفاتی تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان عنوان کرد: در مجموع برای واحدهای صنفی متخلف لرستان در قالب این بازرسیها بیش از 12 هزار و 548 پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: این واحدهای صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی استان معرفی شده اند.

بیرانوند ارزش ریالی این پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف استان را 103 میلیارد و 909 میلیون و 106 هزار ریال عنوان کرد.