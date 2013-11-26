قاتل خاموش جان جوان 28 ساله را در قم گرفت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی تماسی با مرکز اورژانس مبنی بر مسمومیت ۲نفر از شهروندان در شهرک پردیسان گرفته شد به سرعت نزدیک ترین پایگاه اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.



وی ادامه داد: با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه متاسفانه مشخص شد بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن جوانی ۲۸ ساله قبل از رسیدن آمبولانس فوت کرده است.



وی اضافه کرد: یک نفر آقا حدود ۲۳ ساله نیز بر اثر گازگرفتگی دچار مسمویت شده بود که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی جهت تکمیل مراحل درمانی توسط یک دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد.



معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم گفت: سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، تاری دید، فلج شدن عضلات از جمله عضلات تنفسی و نهایتا اغما و مرگ را از نشانه‌های مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است.



وی در پایان توصیه کرد: در صورت مشاهده موارد گازگرفتگی اولین و مهم‌ترین اقدام برای نجات فرد مسموم، رساندن اکسیژن به وی و تماس با اورژانس ۱۱۵ است که باز کردن پنجره اتاق یا خارج کردن فرد از آن محیط موثرترین اقدام جهت بهبود حال فرد مسموم خواهد بود