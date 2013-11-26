همایش علمی در خصوص انتقال آب در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه ترنج پیش از ظهر سه شنبه در اتاق فکر بحث انتقال آب اظهار داشت: لازم است اهمیت آب را در همه موانع درک کرد و نقش آن را در حیات جوامع نشان داد.



وی تصریح کرد: لازم است در نحوه استفاده آن نهایت دقت و صرفه جویی و افزایش بهره وری مورد توجه قرار گیرد.

ترنج ادامه داد: باید نسبت به نکات آب حساس بود و برای نحوه صرفه جویی آن فرهنگ سازی و آموزش صورت گیرد.

مسئول آموزش حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری از برگزاری همایش علمی در خصوص بحث انتقال آب خبر داد و افزود: همایشی در راستای بررسی و رائه راهکارهای مناسب به منظور حل چالش های انتقال آب بین حوضه ای برگزار خواهد شد.



ترنج یادآور شد: این همایش با حضور سازمان های مردم نهاد در این استان و استان اصفهان برگزار خواهد شد که بحث یک طرفه صورت نگیرد.



وی اذعان داشت: تبدیل چالش ها به فرصت ها، استفاده بهینه و پایدار از فرصت ها، بررسی مسائل حقوقی حوضه های مبدا و مقصد و تاکید بر مسائل زیست محیطی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی می تواند از مهم ترین اهداف برگزاری همایش باشد.