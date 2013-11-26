به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین در محل بهزیستی با بیان مزایای اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست اظهارداشت: قانون قبلی که در سال 53 در شرایط خاصی تصویب شده بود جامعیت لازم را نداشت و با اتفاقاتی که از سال 83 به بعد رخ داد و سیاست بهزیستی بر مبنای "بازپیوند خانواده ها" در دستور کار قرار گرفت و بر تعداد کودکان بی سرپرست افزوده شد بازنگری و اصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر شد.

الوند بیان کرد: 80 درصد کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بد سرپرست و علیرغم داشتن والدین دچار مشکلات خاصی بودند اما هیچ مستندی برای واگذاری این کودکان به افراد دارای صلاحیت نبود و هنوز نیز سیاست خانواده محوری بخوبی جا نیفتاده است.

این مسئول تصریح کرد: در سرپرستی موقت، کودک با حفظ هویت اصلی خود برای مدتی کوتاه به خانواده ای واجد شرایط سپرده می شد و حتی زمانهای کوتاه هم در تکوین شخصیت این افراد و ایجاد روابط عاطفی نقش مهمی داشت اما حدود 80 درصد کودکان شرایط ورود به خانواده امن را نداشتند.

خانواده مهمترین نهاد شکل گیری شخصیت کودک

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: اگر بتوانیم نهاد خانواده را تقویت کنیم گامی در مسیر تحقق جامعه سالم برداشته ایم لذا با اصلاح قانون تلاش کردیم تا کودکان بد سرپرست هم بتوانند وارد خانواده شوند که بهزیستی شرایطی را فراهم کرد تا بخشی از آینده کودک نیز تضمین شود و دایره شمول افراد تحت پوشش و واگذاری حضانت بیشتر شد.

وی افزود: در شهریورماه امسال کلیات قانون تصویب و در آبان ماه به دستگاهها ابلاغ شد که دایره فعالیت را بهتر و بیشتر کرد و ساماندهی مناسبی در این زمینه انجام صورت گرفت.

23 هزار کودک بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی

الوند اظهارداشت: در حال حاضر 23 هزار کودک بد سرپرست و بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند که تاکنون 13 هزار و 500 نفر در بین خانواده ها جایگزین شده اند.

وی افزود: بیش از 60 درصد کودکان بد سرپرست وارد خانواده ها شده اند و با قانون جدید خانواده های بیشتری می توانند به صورت موقت سرپرستی اینگونه فرزندان را بر عهده بگیرند.

الوند افزایش سن سپرستی کودکان از 12 سال به 16 سال را از دیگر مزایای قانون جدید قانون حمایت از کودکان بی سرپرست دانست و اظهارداشت: گسترش دامنه خانواده های فرزند پذیر، جایگزین کردن ارث برای فرزند خوانده ها، تملک بخشی از اموال به نفع فرزند، برخور داری کودک از حق مستمری پدرخوانده، بیمه شدن سرپرست به نفع کودک، برخورداری کودکان از بیمه های اجتماعی از دیگر ویژگی های قانون جدید است.

این مسئول بهزیستی بیان کرد: تکلیف سرپرستان هم نسبت به کودکان بر اساس قانون مدنی است و والدین نسبت به نگهداری، تامین هزینه تحصیل، معیشت و سایر هزینه ها مکلف می شوند و مادرخوانده هم می تواند از مرخصی مادران در دوران بارداری برخوردار شود.

وی افزود: ممنوعیت ازدواج سرپرست با کودک و نوجوان در دوران حضانت و پس از آن هم تاکید شده و با اصلاح برخی مسائل ابتدا صلاحیت والدین توسط بهزیستی تائید شده و سپس روال قانونی در دادگاه صورت خواهد گرفت که کار منطقی تر شده است.

دفاتر مشاوره فرزند پذیری مجوز دار می شود

الوند از فعالیت دفاتر مشاوره فرزند پذیری در استانهای کشور خبر داد و اظهارداشت: با قانونی شدن فعالیت دفاتر مشاوره فرزند پذیری مجوز این مراکز هم صادر می شود که خدمات آن می تواند مورد استفاده خانواده ها قرار گیرد.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: با قانون جدید از این پس ایرانیان مقیم خارج هم می توانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده بگیرند و کسانی هم که از مراجع غیر قانونی نسبت به حضانت کودکان اقدام کرده اند شش ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف قطعی خود اقدام کند.

وی توسعه برنامه ها و مراقبت های خویشاوندی را از دیگر سیاست های بهزیستی دانست و گفت: خوشبختانه با قانون جدید که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی و درخواستهای کارشناسان بهزیستی در آن لحاظ شده موانع برطرف شده و این قانون می تواند پاسخگوی شرایط کنونی باشد.

50 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی خانواده دار می شوند

الوند یادآورشد: با این قانون بیش از 50 درصد کودکان بد سرپرست و بی سرپرست می توانند وارد خانواده های واجد شرایط شوند.

وی افزود: 87 درصد این کودکان بد سرپرست و 13 درصد بی سرپرست هستند و از مجموع 23 هزار و 500 کودک تحت حمایت در حال حاضر 9500 کودک در 529 خانه کودک و نوجوان(مراکز شبانه روزی) نگهداری می شوند.

الوند یادآورشد: 85 درصد این مراکز بر اساس سیاست های کلان بهزیستی کشور و به صورت هیئت امنایی اداره می شوند.

برای هر کودک، 15 نفردر نوبت قیمومیت

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: در حال حاضر برای هر کودک بی سرپرست به طور میانگین 15 نفر( 7.5 زوج) در نوبت پذیرش سرپرستی این کودکان هستند که با بررسی صلاحیت ها و طی مسیر قانونی زمینه خانواده دار شدن فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست در کشور بخوبی انجام می شود.