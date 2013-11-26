جزئیات سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان / دیدار با فرمانده ارتش لبنان

منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس هیئت پارلمانی کشورمان که قرار است برای بررسی ابعاد اقدام تروریستی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به لبنان سفر کند در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در تشریح جزئیات این سفر گفت: هدف از این سفر بررسی ابعاد جنایت صورت گرفته در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی در بیروت است.

وی با اشاره به اینکه با تمام مقامات سیاسی و امنیتی لبنان ملاقات خواهیم کرد گفت: در جریان این ملاقات ها جمع بندی و اطلاعات مقامات لبنان در مورد این اقدام تروریستی را دریافت خواهیم کرد.

نماینده مردم سرعین و نمین ادامه داد: از دولت لبنان به طور رسمی درخواست خواهیم کرد که این پرونده را به طور جدی پیگیری کرده و ما را در جریان نتایج آن قرار دهد.

حقیقت پور گفت: با خانواده هایی که در این ضایعه عزیزی را از دست داده اند ملاقات کرده و از آنها دلجویی خواهیم کرد. همچنین به ملاقات مجروحان این حادثه رفته و از آنها عیادت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در جریان این سفر برای بررسی ابعاد این اقدام تروریستی با فرمانده ارتش لبنان، مسئول اطلاعات ارتش لبنان و سایر مقامات امنیتی دیدار خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این سفر همچنین در مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه تروریستی که از سوی حزب الله لبنان برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد.