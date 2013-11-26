واگذاری اراضی دشت گلفرج جلفا به کشاورزان تا پایان آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از حل مشکل پنج ساله ای اراضی دشت کشاورزی گلفرج جلفا خبر داد و گفت: متاسفانه به علت مشکلات فرایندی در واگذاری اراضی دشت گلفرج که با سرمایه گذاری کلان دولت در پروژه انتقال آب ارس به دشت های همجوار آماده بهره برداری و تحویل به کشاورزان تلاش گر منطقه شده بود، در طول سال های گذشته این سرمایه ملی معطل و بلااستفاده مانده بود.

وی در ادامه افزود: 200 قطعه از اراضی کشاورزی زراعی و باغی دشت بزرگ گلفرج که تحت آبیاری قطره ای و بارانی پروژه ملی انتقال آب ارس به این دشت قرار دارند، جهت بهره برداری به اعضای تعاونی دشت گلفرج واگذار می شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: با آغاز بهره برداری از اراضی برای بیش از 200 نفر اشتغالزایی مستقیم صورت گرفته و مشکل چندین ساله کشاورزان بومی این منطقه مرتفع می شود.

عرب باغی افزود: پروژه انتقال آب ارس به دشت های همجوار با سرمایه گذاری دولت در تامین زیرساخت های مورد نیاز جهت بهره برداری زراعی و باغی در اراضی دشت گلفرج با مساحت بیش از 25 هزار هکتار از سال های قبل آغاز شده و بخش هایی از این اراضی که در محدوده منطقه آزاد ارس واقعند هم اکنون آماده بهره برداری می باشند.