به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف قبل از ظهر سه شنبه در اجتماع حماسی و نمایش اقتدار بسیجیان در ورزشگاه انقلاب نیشابور، اظهارکرد: بدون تعارف باید گفت قدرت الان آمریکا، آمریکای ده سال قبل و حتی دو سال قبل نیست.

وی تاکید کرد: ملت ایران، رژیم جنایتکار اسرائیل را به زانو در آورده است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه امام راحل در اوج دفاع مقدس فرمودند دفاع مقدس ما، آزادی ملت‌های عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و مصر را در پی دارد، اضافه کرد: آن زمان کسی نمی‌توانست این موضوع را ببیند و متوجه شود ولی الان این موضوع تحقق پیدا کرده است و این دوراندیشی امام راحل را می‌رساند.

شریف با اشاره به زمان آغاز درگیری‌های سوریه و اعلام رسمی دولت آمریکا مبنی بر اینکه دولت سوریه کمتر از سه ماه دیگر سقوط می‌کند، گفت: اما رهبر معظم انقلاب در همان ماه اول درگیری‌ها فرمودند که دولت سوریه خط مقدم مقاومت است و باید حمایت شود و می‌بینید که 33 ماه از آغاز درگیری‌ها می‌گذرد.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های مختلف شیعه در سوریه برای دفاع از بارگاه اهل بیت (ع) سر از پا نمی‌شناسند، خاطرنشان کرد: مگر فرزندان شیعه و بسیجیان عزیز این ملت می‌گذارند که فرمان رهبر روی زمین بماند.

این مقام ارشد نظامی توصیح داد: با اینکه سلفی‌ها از گوشه و کنار جهان به سوریه آمده‌اند و دشمنان ایران در آنجا پشت مخالفان اسد ایستاده‌اند اما در حال حاضر این نیروها مقابل نظام اسد توفیق چندانی نداشته‌اند و این شکستی برای نظام استکباری در مقابل انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

شریف گفت: دشمنان بیداری اسلامی در مصر توانستند با انحراف افکار عمومی در خصوص سوریه با یک کودتای نظامی، انقلاب اسلامی مصر را خاموش کنند.

وی معتقد است: رفتار آمریکایی‌ها به گونه‌ای است که هر جا دموکراسی به نفع آنها بوده است حمایت می‌کنند و هر جا به ضررشان باشد به شدت مخالفت می‌کنند.

به نظر او، آمریکا با مسائل اجتماعی ملت‌ها برخورد دوگانه دارد و زبانی که آمریکایی‌ها می‌فهمند، زبان قدرت و زور است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآور شد: اگر جمهوری اسلامی از استحکام داخلی، اقتدار روزافزون و آمادگی کامل برای مقابله با نظام استکباری برخوردار نبود دشمنان لحظه‌ای برای حمله به جمهوری اسلامی درنگ نمی‌کردند.

شریف با اشاره به اینکه ما قادریم در حوزه جغرافیایی کشور از منافع ملت دفاع کنیم، اضافه کرد: عظمت ملت ما مرهون درایت رهبری عزیز انقلاب چه در دوره امام راحل و چه در دوره مقام معظم رهبری است.

وی افزود: اقتدار نظام جمهوری اسلامی بر پایه ملتی استوار است که بیش از 30 بار در انتخابات مختلف شرکت کرده است.