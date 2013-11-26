آغاز به کار دومین جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران"

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" با حضور فرزاد رضاجویی عضو شورای سیاست گذاری جشنواره، حمید خانی مدیر جشنواره، طلیعه حلم زاده مدیر روابط عمومی، فرجاد خوشبین دبیر اولین جشنواره و دبیر بخش پژوهش جشنواره دوم و همچنین دیگر دبیران بخش های جشنواره در کنار اعضای دبیرخانه دومین جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" برگزار شد.

در آغاز حمید خانی دبیر جشنواره گزارشی ارائه کرد و گفت که پیش بینی می کند در جشنواره دوم فیلم و عکس "همراه تهران" بیش از 100 هزار اثر ارسال خواهد شد.

همچنین فرزاد رضاجویی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره در این جلسه به تجربه برگزاری نخستین دوره این جشنواره اشاره کرد و گفت: با تجربه ای که از برگزاری دوره اول به دست آوردیم تلاش کردیم که خلاءهای آن پوشش داده شود تا در زمینه جذب آثار، ردیف های جدید مسابقه‌ای و بحث بین المللی شدن جشنواره قدم های محکم تری برداریم. یکی از دستاورد های جشنواره اول تعریف استانداردهایی برای ارزیابی عکس ها و فیلم های موبایلی بوده است.

همچنین در این جلسه کتاب جشنواره نخست فیلم و عکس "همراه تهران" نیز در دو نسخه مجزای فیلم و عکس رونمایی شد.

کتاب عکس و کتاب فیلم در قطع خشتی و در 150 صفحه به صورت تمام رنگی و به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شده است و مجموعه آثار بخش های اصلی، ویژه، همراه سفر، همراه دانشجو، نگاه هنرمند و پروژه 24 در کنار معرفی خالق اثر آمده است. این کتاب به برگزیدگان و راه یافتگان اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران اهدا می شود.