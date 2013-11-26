اختصاص 3.2 میلیارد تومان به بخش کاکی/ مسئولیت شهردار خطیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی ظهر سه شنبه در آئین معرفی شهردار کاکی اظهار داشت: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت است که می‌بایست با توکل به خداوند، داشتن برنامه، آینده‌نگری و حسن تدبیر در راستای خدمت به مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت مدیران مسابقه است که هر که با برنامه‌تر و با تدبیرتر می‌توان برنده مسابقه باشد خاطرنشان کرد: مسئولیت آفت‌هایی دارد که مسئولین با شناسایی آفت‌ها باید از آن پرهیز کنند و مدیران باید مدیریت علوی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان دشتی با اشاره به مسئولیت خطیر شهردار گفت: شهردار باید به قانون و مقررات و امور مالی شهرداری‌ها اشرافیت داشته و با شناخت پتانسیل ظرفیت‌ها و موانع را برنامه‌ریزی کنند.

اختصاص 3.2 میلیارد تومان در بخش کاکی

وی تصریح کرد: در سفر اخیر استاندار بوشهر به شهرستان دشتی و با پیگیری‌های به عمل آمده 23 میلیارد ریال به پروژه‌های عمرانی بخش کاکی اختصاص یافته است که امیدواریم گامی در راستای توسعه و حل مشکلات مردم برداشته شود.

هاشمی بیان کرد: این پروژه‌ها شامل محور بادوله کاکی، جاده دولت آباد زیارت، کاکی شیخیان، مصلی کاکی،استادیوم ورزشی، آبرسانی به روستاهای ساحلی، پانسیون پزشکان، عمران شهری و ساختمان جهاد است.

برنامه‌های فرهنگی در دستور کار شهردار و شورا قرار گیرد

امام جمعه کاکی نیز با تقدیر از زحمات شهرداران سابق در امر توسعه و آبادانی شهر ،شهردار جدید را شخصیتی خوب و با سابقه عنوان کرد و گفت: قبلا از همه شهرداران سابق حمایت کرده‌ام و هم سوال از آنها پرسیده‌ام قطعا از شهردار جدید حمایت می‌کنم و همچنین مطالبات مردم هم می‌خواهم.

حجت الاسلام محمد محمدی افزود: اخلاص و از خود گذشتگی رمز موفقیت مدیران است و اگر کار برای رضای خدا و صادقانه باشد خیلی از کارها خوب جلو می رود.

وی ادامه داد: مردمان ما مردم فهیم قدرشناس هستند واصل برای ما مردم است و آنچه که در دل مردم می ماند صداقت مسئولین است.

شهردار باید دارای برنامه باشد

محمدی اضافه کرد: شهردار باید دارای برنامه باشد و شورا نیز باید برنامه‌ها را رصد کند ولی باید ابزار نیز برای کار فراهم باشد.

وی بیان کرد: شهرداری و شورا یک مجموعه اجتماعی، عمرانی هستند که باید برنامه‌های فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند که از مطالبات جدی ما است.

محمدی یادآور شد: در این شهر کار زیاد انجام شده ولی باز هم کار است در قسمت‌های بافت قدیم، محله ریگدان و بازار کار زیاد دارد که امیدواریم شهردار جدید توجه جدی به این مسائل داشته باشد.

با تمام توان جهت عمران و آبادی شهر تلاش می‌کنم

شهردار جدید کاکی نیز گفت: شهر کاکی بالغ بر 12 هزار نفر جمعیت دارد دارای اصالت و ویژگی‌های سیاسی و مذهبی منحصر به خود است.

غلامحسین محمدی‌نیا افزود: مبنای کار خود را تعامل با نماینده ارشد دولت در بخش، شهرستان و استان، ائمه جمعه و جماعات، بسیج و نیروی انتظامی و سایر ادارات می‌دانم. وی اظهار امیدواری کرد با حمایت و پشتیبانی اعضای شورا بتوانیم گام‌های موثرتری برای توسعه شهر برداریم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در سه بخش مهم خدمات اداری، شهری و عمران شهری خدمت رسانی می کنند یادآور شد: بخش فرهنگی جزو بخش‌های مهمی است که با تعامل و همکاری سایر ادارات در حد توان آنها را انجام می‌دهیم.

محمدی بیان کرد: قدمت شهرداری قریب به 20 سال است شهر کاکی دارای کوچه‌های خاکی زیادی است و اگر بارندگی اتفاق بافتد دچار آبگرفتگی می‌شود.

وی ادامه داد: این شهر بازار ندارد و ساختار اداری این شهرداری نیز ضعیف است که باید ارتقا پیدا کند و با تمام توان با هماهنگی شورا و مساعدت مردم برای عمران و آبادی شهر کاکی تلاش خواهیم کرد.

شهردار با صبر و حوصله و درایت مشکلات را حل کند

رئیس شورای اسلامی شهر کاکی نیز با تسلیت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)گفت: امام حسین (ع) به عنوان الگو و نمونه انسانی و جهاد و شهادت است و امیدواریم این راه وروش را پیش بگیریم.

سید علی اکبر فاطمی افزود: ما هر چه داریم از برکت محرم و صفر است و همین روضه‌ها است که انقلاب ما را حفظ کرده است.

وی با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج مظهر عزت، اقتدار، مصلحت و ایثار است و با روحیه بسیجی و توکل به خدا و ائمه اطهار و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای عمران و آبادی شهر تلاش خواهیم کرد.

فاطمی تصریح کرد: در بحث مدیریت دو مقوله مهم وجود دارد یکی فرصت ساز و دیگر فرصت سوز است که اگر بتوانیم از این فرصت ها در راستای پیشرفت شهر استفاده کنیم موفق هستیم و اگر نتوانیم استفاده کنیم فرصت سوزی کرده ایم و موفق نخواهیم بود.

وی بیان کرد: شهردار خوب،شهرداری است که با صبر و حوصله و درایت مشکلات را به پیش ببرد و لازم است مردم خوب و متدین کاکی، پرسنل شهرداری و اعضای شورا دست به دست هم دهند تا شهری بهتر از قبل داشته باشیم.