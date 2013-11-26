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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

هاشمی عنوان کرد:

اختصاص 3.2 میلیارد تومان به بخش کاکی/ مسئولیت شهردار خطیر است

اختصاص 3.2 میلیارد تومان به بخش کاکی/ مسئولیت شهردار خطیر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دشتی گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده 23 میلیارد ریال به پروژه‌های عمرانی بخش کاکی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی ظهر سه شنبه در آئین معرفی شهردار کاکی اظهار داشت: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت است که می‌بایست با توکل به خداوند، داشتن برنامه، آینده‌نگری و حسن تدبیر در راستای خدمت به مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت مدیران مسابقه است که هر که با برنامه‌تر و با تدبیرتر می‌توان برنده مسابقه باشد خاطرنشان کرد: مسئولیت آفت‌هایی دارد که مسئولین با شناسایی آفت‌ها باید از آن پرهیز کنند و مدیران باید مدیریت علوی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان دشتی با اشاره به مسئولیت خطیر شهردار گفت: شهردار باید به قانون و مقررات و امور مالی شهرداری‌ها اشرافیت داشته و با شناخت پتانسیل ظرفیت‌ها و موانع را برنامه‌ریزی کنند.

اختصاص 3.2 میلیارد تومان در بخش کاکی

وی تصریح کرد: در سفر اخیر استاندار بوشهر به شهرستان دشتی و با پیگیری‌های به عمل آمده 23 میلیارد ریال به پروژه‌های عمرانی بخش کاکی اختصاص یافته است که امیدواریم گامی در راستای توسعه و حل مشکلات مردم برداشته شود.

هاشمی بیان کرد: این پروژه‌ها شامل محور بادوله کاکی، جاده دولت آباد زیارت، کاکی شیخیان، مصلی کاکی،استادیوم ورزشی، آبرسانی به روستاهای ساحلی، پانسیون پزشکان، عمران شهری و ساختمان جهاد است.

برنامه‌های فرهنگی در دستور کار شهردار و شورا قرار گیرد

امام جمعه کاکی نیز با تقدیر از زحمات شهرداران سابق در امر توسعه و آبادانی شهر ،شهردار جدید را شخصیتی خوب و با سابقه عنوان کرد و گفت: قبلا از همه شهرداران سابق حمایت کرده‌ام و هم سوال از آنها پرسیده‌ام قطعا از شهردار جدید حمایت می‌کنم و همچنین مطالبات مردم هم می‌خواهم.

حجت الاسلام محمد محمدی افزود: اخلاص و از خود گذشتگی رمز موفقیت مدیران است و اگر کار برای رضای خدا و صادقانه باشد خیلی از کارها خوب جلو می رود.

وی ادامه داد: مردمان ما مردم فهیم قدرشناس هستند واصل برای ما مردم است و آنچه که در دل مردم می ماند صداقت مسئولین است.

شهردار باید دارای برنامه باشد

محمدی اضافه کرد: شهردار باید دارای برنامه باشد و شورا نیز باید برنامه‌ها را رصد کند ولی باید ابزار نیز برای کار فراهم باشد.

وی بیان کرد: شهرداری و شورا یک مجموعه اجتماعی، عمرانی هستند که باید برنامه‌های فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند که از مطالبات جدی ما است.

محمدی یادآور شد: در این شهر کار زیاد انجام شده ولی باز هم کار است در قسمت‌های بافت قدیم، محله ریگدان و بازار کار زیاد دارد که امیدواریم شهردار جدید توجه جدی به این مسائل داشته باشد.

با تمام توان جهت عمران و آبادی شهر تلاش می‌کنم

شهردار جدید کاکی نیز گفت: شهر کاکی بالغ بر 12 هزار نفر جمعیت دارد دارای اصالت و ویژگی‌های سیاسی و مذهبی منحصر به خود است.

غلامحسین محمدی‌نیا افزود: مبنای کار خود را تعامل با نماینده ارشد دولت در بخش، شهرستان و استان، ائمه جمعه و جماعات، بسیج و نیروی انتظامی و سایر ادارات می‌دانم. وی اظهار امیدواری کرد با حمایت و پشتیبانی اعضای شورا بتوانیم گام‌های موثرتری برای توسعه شهر برداریم.

وی با اشاره به اینکه  شهرداری‌ها در سه بخش مهم خدمات اداری، شهری و عمران شهری خدمت رسانی می کنند یادآور شد: بخش فرهنگی جزو بخش‌های مهمی است که با تعامل و همکاری سایر ادارات در حد توان آنها را انجام می‌دهیم.

محمدی بیان کرد: قدمت شهرداری قریب به 20 سال است شهر کاکی دارای کوچه‌های خاکی زیادی است و اگر بارندگی اتفاق بافتد دچار آبگرفتگی می‌شود.

وی ادامه داد: این شهر بازار ندارد و ساختار اداری این شهرداری نیز ضعیف است که باید ارتقا پیدا کند و با تمام توان با هماهنگی شورا و مساعدت مردم برای عمران و آبادی شهر کاکی تلاش خواهیم کرد.

شهردار با صبر و حوصله و درایت مشکلات را حل کند

رئیس شورای اسلامی شهر کاکی نیز با تسلیت ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)گفت: امام حسین (ع) به عنوان الگو و نمونه انسانی و جهاد و شهادت است و امیدواریم این راه وروش را پیش بگیریم.

سید علی اکبر فاطمی افزود: ما هر چه داریم از برکت محرم و صفر است و همین روضه‌ها است که انقلاب ما را حفظ کرده است.

وی با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج مظهر عزت، اقتدار، مصلحت و ایثار است و با روحیه بسیجی و توکل به خدا و ائمه اطهار و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای عمران و آبادی شهر تلاش خواهیم کرد.

فاطمی تصریح کرد: در بحث مدیریت دو مقوله مهم وجود دارد یکی فرصت ساز و دیگر فرصت سوز است که اگر بتوانیم از این فرصت ها در راستای پیشرفت شهر استفاده کنیم موفق هستیم و اگر نتوانیم استفاده کنیم فرصت سوزی کرده ایم و موفق نخواهیم بود.

وی بیان کرد: شهردار خوب،شهرداری است که با صبر و حوصله و درایت مشکلات را به پیش ببرد و لازم است مردم خوب و متدین کاکی، پرسنل شهرداری و اعضای شورا دست به دست هم دهند تا شهری بهتر از قبل داشته باشیم.

کد مطلب 2183334

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