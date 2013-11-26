قاچاق 230 هزار نخ سيگار زیر بار میوه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي قدمي گفت: در پي اخبار واصله مبني بر قاچاق سيگار توسط يک دستگاه خودرو کاميون، موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان افزود: با کنترل محورهاي مواصلاتي نهايتاً خودرو مذکور در سوم آذر ماه پس از شناسايي متوقف و تحقيقات از راننده و سرنشين خودرو آغاز شد.

اين مقام مسئول گفت: با ضد و نقيض گويي هاي راننده در خصوص کالاي بارگيري شده و اظهار وي مبني بر اينکه خودرو حامل ميوه جات از نوع ليمو شيرين است و آن را به مقصد تبريز بارگيري کرده بنابراين خودرو کاميون براي بررسي بيشتر به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد.

سرهنگ قدمي اظهارداشت: در نهايت پس از بازرسي از خودرو مذکور تعداد 11 هزار و 500 پاکت سيگار خارجي در زير ميوه ها کشف که در اين خصوص پرونده اي تشکيل و به سازمان صنعت ،‌ معدن و تجارت استان ارسال شد.

خودرو پژو 206 با 36 ميليون ريال خلافي در قم متوقف شد

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم ازتوقیف يک دستگاه خودرو پژو 206 با بيش از 36 ميليون ريال خلافي در قم خبر داد.

سرهنگ اردشير جمشيدي راد گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون پيش از 223 دستگاه خودرو به علت داشتن خلافي بالاي 10 ميليون ريال توقيف و روانه پارکينگ ها شده اند.

اين مقام مسئول گفت: روز گذشته يک دستگاه سواري پژو 206 پس از استعلام از سيستم و داشتن جريمه پرداخت نشده به مبلغ 36 ميليون و 350 هزار ريال توسط تيم گشت پليس راه قم – کاشان متوقف و به پارکينگ منتقل شد.

رئيس پليس راه استان در خاتمه تاکيد کرد: چنانچه جريمه خودروها بيش از ده ميليون ريال برسد برابر ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با توجه به ابلاغ قبلي پليس راهنمائي و رانندگي خودرو توقيف مي شود.

کشف محموله قاچاق يراق آلات به ارزش یک میلیارد ريال در قم

جانشين فرماندهي انتظامي استان قم از کشف محموله قاچاق يراق آلات به ارزشي حدود يک ميليارد ريال در استان خبرداد.

سرهنگ حميدرضا اسدي گفت: ماموران آگاهي استان در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز حين کنترل خودروهاي عبوري در محور سلفچگان - ساوه به يک دستگاه خودرو تريلي مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: پس از توقف خودرو، راننده در مورد کالاي بارگيري شده اظهار مي‌دارد که بار آن يراق آلات بوده و به مقصد تهران بارگيري کرده است.

جانشين فرماندهي انتظامي استان افزود: در اين رابطه يک فقره بارنامه صادره يکي از شرکت هاي حمل و نقل را ارائه که پس از بررسي اسناد و مدارک مشخص شد کالاهاي بارگيري شده از حيث نوع و کشور سازنده با کالاهاي مندرج در پروانه گمرکي مغايرت دارد.

اسدي ادامه داد: پس از انتقال خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، 70 هزار و 720 عدد انواع دستگيره فلزي و همچنين 13 هزار و 740 عدد قفل درب ساخت کشور چين به ارزشي حدود يک ميليارد ريال کشف در نهايت پرونده اي در اين رابطه تشکيل و به اداره گمرک ارسال شد.