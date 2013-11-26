به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفاری ظهر سه شنبه در نشست خبری طرح جمعآوری قلیان اظهار داشت: نوشمکها پیپ مانند و لواشکهای سیگاری توسط دستفروشها به مغازهداران به فروش میرسید که با همکاری مراجع قضایی توانستیم محلهای فروش را شناسایی و برخورد قانونی کنیم.
وی بیان داشت: در حال حاضر محل تولید این مدل از تنقلات در اصفهان شناسایی نشده که پیگیریها در این حوزه ادامه دارد.
مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان افزود: هماکنون محموله ای به اندازه یک دستگاه خاور از نوشمکهای مدل پیپ و یک کامیون از لواشکهای سیگاری در سطح استان اصفهان کشف و ضبط شده است.
وی از کشف و ضبط اسپیکرهای مدل سیگار خبر داد و گفت: روی بستهبندی نوشمکهای پیپ مانند و لواشکهای سیگاری و اسپیکرها، کد و شماره تولید قم درج شده است، که این شماره ها جعلی است.
صفاری با نشان دادن مدلی از سیگارهای "معسل" گفت: این نوع مدل از سیگارهای زمانی توسط کارخانجات به صورت آزاد تولید و به فروش میرسید زیرا که یک نوع سیگار گیاهی با ترکیبات گلیسیرین و رنگهای خوراکی بود.
وی با بیان اینکه سیگارهای با عنوان معسل در سطح بازار به فروش میرسد که هیچ خاصیت گیاهی ندارد ، ابراز داشت: این نوع از سیگارها در جعبههای جعلی مدل شرکت خارجی الواح عربستان و به نام معسل به فروش میرسد.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از کشف 15 کارگاه غیر مجاز تولید " سیگار معسل" در اصفهان خبر داد و اظهار داشت: در ترکیبات این نوع سیگار از رنگهای شیمیایی که برای رنگکاری دیوار وماشین استفاده میکنند و با بدترین اسانسها به کار رفته، به فروش میرسانند.
وی بیان داشت: تنباکوی تقلبی معسل که هماکنون در سیگار و قلیانها استفاده میشود بدترین نوع تنباکویی است که از ضایعات دوریز و کپک زده و آلوده به انواع قارچها تهیه شده است.
