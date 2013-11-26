رد احتمال بازبینی موافقتنامه ژنو/ امریکایی ها درباره غنی سازی مغلطه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با ۵+۱ در موضوع هسته ای در گفت و گو با خبرگزاری ترند خاطرنشان کرد حق غنی سازی ایران در پیمان نامه ان پی تی وجود دارد و اسناد و قوانین بین المللی آن را تایید می کند.

عراقچی در واکنش به اظهارات جان کری وزير امور خارجه آمريکا که گفته بود چیزی بنام "حق غنی سازی" در توافق ژنو ذکر نشده است گفت : اینجا یک مغلطه صورت گرفته و باعث سوء تفاهماتی شده است. حق غنی سازی ایران چیزی نیست که کشوری بخواهد به ایران بدهد یا ندهد، یا به رسمیت بشناسد یا نشناسد . ما از کسی نمی خواهیم حق مارا به رسمیت بشناسد و یا به ما این حق را بدهد. ما خودمان این حق را داریم. ولی انتظار داریم که کشورهای دیگر به این حق ما احترام بگذارند و اجرای ان را بپذیرند که در سند ژنو همین کار صورت گرفته است و همه کشورهای 5+1 از جمله امریکا قبول کرده اند که برنامه غنی سازی ایران ادامه پیدا می کند.

معاون وزیرخارجه ایران افزود : دست آورد مذاکرات ژنو این بوده است که حق غنی سازی ایران در عمل تثبیت شده است و همه کشورها پذیرفته اند که غنی سازی ایران ادامه پیدا بکند.

عراقچی در پاسخ به سوالی در مورد گام های بعدی پس از توافق گفت : توافقی که صورت گرفته گام اول از یک توافق بزرگتر است و دو طرف، مذاکرات مربوط به آن گام بزرگتر را به عنوان راه حل نهایی شروع خواهند کرد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران افزود این گام که برای شش ماه است شامل مجموع اقداماتی است که باید همه باهم اجرا بشود. بحث اولویت خاصی ندارد. همه اقداماتی که در سند برای گام اول شش ماهه آمده باهم اجرا خواهد شد.

عراقچی در ارتباط با اخبار مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران گفت: این پولها در آمدهای نفتی ایران است که به دلیل تحریمهای بانکی امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد.

عراقچی در مورد پروسه آزادسازی دارایی های ایران گفت بر مبنای توافقی که صورت گرفته است یک میکانیزم بانکی مشخص خواهد شد که بر اساس آن از این پولها برای رفع برخی احتیاجات ایران استفاده خواهد شد.

وی بدون اشاره به رقمی مشخص گفت با توجه به نیازهای ایران به خرید مواد غذایی و دارویی ممکن است که رقم این داراییها فرق بکند ولی به هر حال مقدار قابل توجهی است.

عراقچی همچنین در مورد کشورهایی که این دارایی های ایران در آنجا خارج از دسترس اند بدون اشاره به نام کشوری خاص گفت این پول ها در جاهایی است که ما به آن ها نفت می فروشیم.

عراقچی همچنین احتمال بازبینی برخی بندهای موافقت نامه ژنو را رد کرد و گفت : توافقی هست که صورت گرفته و موافقت وزیر خارجه ایران با آن اعلام شده است.

وی افزود به محض اینکه دو طرف آماده اجرا باشند و احتمالا از حدود یک ماه دیگر این توافق اجرایی خواهد شد.

معاون وزیرخارجه ایران همچنین درباره رایزنی ایران با اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای لغو تحریم های پیش بینی شده در توافقی ژنو گفت این یک سری مسائل اداری داخل اروپا هست که خود خانم کاترین اشتون انجام می دهد.

وی افزود خانم اشتون که به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مذاکرات حضور داشت به شورای اروپا و شورای وزیران مراجعه می کند و هماهنگی برای لغو آن تحریمهایی که موافقت شده برداشته شود را انجام می دهد.