به گزارش خبرگزاری مهر، شركت رایانیك خاور چند سالی از كه همت خود را صرف تحقق شعار "پخش اتوماتیك اذان در هر نقطه از ایران و جهان" نموده كه در این عرصه مبادرت به طراحی، تولید و عرضه دستگاه های مرتبط با پخش اذان و اوقات شرعی نموده است. سری دستگاه های اذان گوی اتوماتیك از این جمله می باشد كه تاكنون هزاران نقطه از كشور عزیز ایران مانند سازمانها، پارك ها، مساجد، مدارس و... به این دستگاه ارزشمند مجهز شده است، همچنین این سامانه در طرح سراسری بلال كه اجرای آن را كتابخانه های عمومی نهاد ریاست جمهوری در سراسر كشور بر عهده دارد مورد استفاده قرار گرفته است.



دستگاه اذان گوی اتوماتیك هر جای جهان كه نصب شود پس از محاسبه اوقات شرعی همان نقطه بصورت اتوماتیك اذان و نیایش پخش می كند. این دستگاه بدون نیاز به تنظیم ساعت و مكان، با استفاده از "سیستم محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" داخل دستگاه، كلیه محاسبات اوقات شرعی را برای همان نقطه بصورت خودكار و با دقت بسیار بالا محاسبه می نماید. علاوه بر این كاربر قادر است از منوی داخلی دستگاه بیش از 1500 نقطه داخلی را نیز بصورت دستی انتخاب نماید. لازم به ذكر است ساعات شرعی بدست آمده كاملا منطبق با ساعات شرعی رسمی كشور است.



لازم بذكر است صحت و انطباق محاسبات این دستگاه از طرف موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران به عنوان تنها مرجع رسمی تقویم و اوقات شرعی شیعی در ایران بصورت رسمی مورد تایید قرار گرفته است.



از ویژگی های دیگر این دستگاه می توان به موارد ذیل اشاره كرد:



• مجهز به "سیستم محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" (به جای جداول سالانه) مورد تایید موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران با امكان انتخاب كلیه نقاط ایران (1500نقطه) در سه مرحله انتخاب استان، شهر و منطقه.

• مجهز به آنتن فعال ماهواره و بخش GPS ، قدرت گیرندگی بسیار بالا، استفاده حتی زیر سقف و محیط های كاملا بسته.

• مجهز به فعال ساز اتوماتیك برای روشن و خاموش نمودن خودكار آمپلی فایر قبل و بعد از پخش اذان.

• ساعت دقیق ماهواره ای بدون نیاز به تنظیم.

• برنامه كامل اذان: شامل تواشیح ، قرآن ، اذان ، دعای روز هفته ، دعای فرج.

• امكان تنظیمات كامل برای هر نوبت اذان بصورت جداگانه: انتخاب قرآن، انتخاب موذن ها، انتخاب برنامه دلخواه اذان برای هر نوبت اذان، فعال یا غیر فعال كردن هر نوبت اذان برای هر روز هفته.بصورت جداگانه و تغییر اتوماتیك شش ماهه ساعت با قابلیت غیر فعال كردن در صورت نیاز.

• دارای تقویم شمسی، قمری، میلادی.

• امكانات ادعیه مفاتیح قابل زمانبندی برای پخش.

• برنامه ماه مبارك رمضان: شامل دعای سحر ، دعای روزانه ماه مبارك با دو قرائت.

• مختلف برای هر روز ماه، برنامه زیبای قبل از سحر و قبل از افطار، دعاهای معروف ماه مبارك بصورت كامل.

• امكان پخش تقویم و اوقات شرعی گویا قابل زمانبندی.

• كاملا فارسی ( صفحه كلید ساده و نمایشگر فارسی ).

• قابلیت تنظیمات مستقل.

• آلارم خبر كن: پیشواز نماز، بیدار كن نماز، خبركن قضای نماز.

• بلندگوی داخلی با ولوم كنترل جداگانه قابل تنظیم برای هر برنامه بصورت جداگانه بصورت نرم افزاری .