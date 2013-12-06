هشدار نسبت به استفاده از لامپهای کم مصرف

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لامپهای موجود در بازار که برای مصارف خانگی به کار می روند به دو دسته مهتابی (فلورسنت) و آفتابی تقسیم می شوند. در بین این دو لامپ که تا چند وقت پیش به طور فراوان استفاده می شد لامپهای دیگری به نام کم مصرف به بازار عرضه شد که به خاطر مصرف کم مورد استقبال قرار گرفت .

وی گفت: متاسفانه اینگونه لامپها علاوه بر مشکلات فنی مانند تاخیر در روشن شدن بعد از زدن کلید ، انتشار گاز گلخانه ای، کاهش قدرت نوردهی با گذشت زمان، ایجاد رنگ پریدگی در وسایلی که حساس به اشعه یو وی هستند مثل پارچه و فرش و ... برای سلامتی انسانها بدلیل انتشار اشعه ماورای بنفش عوارض روحی و روانی ایجاد می کنند .

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: عوارض روحی و روانی لامپهای کم مصرف عبارتند از افسردگی، احساس خستگی و به خاطر کاهش ملاتونین باعث بروز سرطانهای سینه و پروستات می شود.

به گفته ابهری، بعداز پایان عمر اینگونه لامپها از بین بردن آنها نیز دارای خطر انتشار جیوه و مواد سمی است به همین دلیل توصیه می شود که افراد به مدت زیادی در پرتو نور این لامپها قرار نگیرند چرا که سردردهای ناشی از خستگی، احساس تهوع و انواع مختلف اضطراب دلایل وجود این لامپها درمنزل است.