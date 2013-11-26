به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فدایی سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب اظهار داشت: این نمایشگاه که مهمترین رویداد زیست محیطی کشور در نیمه دوم سال جاری است، به مدت 4 روز و از تاریخ 24 تا 27 بهمن ماه برگزار می‌شود و در آن شرکت های داخلی و خارجی جدیدترین و آخرین پیشرفتها و دستاوردها و تکنولوژی های خود در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط در بخش های تولیدی و خدماتی را ارایه می کنند.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه را بستر سازی مناسب برای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، معرفی توانمندیهای زیست محیطی در بخش خدمات فنی و مهندسی، آشنایی با مدیریت‌های زیست محیطی، سازمان‌های زیست محیطی و مراکز آموزشی و پژوهشی و اطلاع رسانی زیست محیطی عنوان کرد.

فدایی، آشنایی با سازمانهای زیست محیطی، بسترسازی مناسب برای مشارکت مردم در حفاظت از زیست، ارایه راهکارهای اصولی و عملی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، ایجاد انسجام بین بخشی برای توانمندسازی پروژه های زیست محیطی، گسترش فرهنگ طبیعت گردی و معرفی انرژی های نو و تجدیدپذیر و صنایع سبز را از دیگر اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست عنوان کرد.

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان این که شرکت های حاضر در این نمایشگاه خدمات مختلف فنی و مهندسی زیست محیطی را نیز ارایه می کنند، گفت: در این نمایشگاه، امکانات و تکنولوژی های نوین زیست محیطی در بخش های مدیریت کیفیت هوا، آب، خاک و دیگر بخش های مرتبط معرفی خواهد شد.

به گفته سرپرست اداره کل روابط عمومی ، مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر ، مدیریت و بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت و اجرای پروژه های زیست محیطی، پروژه های تحقیقاتی و خدمات حفاظت از محیط زیست، کنترل، اندازه گیری و فنآوری آزمایشگاهی، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت، خودرو سبز و استانداردسازی خودروها، حفظ منابع طبیعی، ساختمان سازی سبز و مدیریت آب و فاضلاب و ... از مهمترین زمینه‌های حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می باشد.

فدایی در خصوص برنامه‌های جانبی این نمایشگاه نیز افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، در حاشیه این نمایشگاه، آموزش زیست محیطی مدارس و همچنین کارگاهها و نشست های تخصصی با موضوعات زیست محیطی با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، محققان و صاحبان صنایع برگزار خواهد شد .

وی همچنین اعلام کرد: در پایان کار نمایشگاه، به شرکتها و موسسات و غرفه هایی که دستاوردهای جدیدی در جهت رشد و پیشرفت حوزه محیط زیست ارائه نموده اند ، لوح سپاس و تندیس ویژه اهدا می‌شود.

علاقمندان جهت شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می توانند به آدرس www.mtadbir.com مراجعه و یا با شماره تلفن های 88552876 – 88705956 – 88705923 (شرکت مانی تدبیر سازه ) مجری نمایشگاه تماس بگیرند.