بوشهر نماد تولید و پالایش نفت و گاز و پتروشیمی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر جایگاه ویژهای در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در سطح کشور دارد و به عنوان نماد ذخیره، تولید و پالایش نفت، گاز و پتروشیمی در جهان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نام استان بوشهر با نفت و گاز عجین شده است، خاطرنشان ساخت: علم و فناوری به عنوان عناصر تعیین کننده در عرصه سیاست و اقتصاد محسوب میشوند و این مهم در حوزه انرژی بیشتر دیده میشود.
امام جمعه بوشهر افزود: موفقیت در دنیای امروزی از آن کشورهایی است که میتوانند مدیریت انرژی را به دست بگیرند و اکتشافات را مدیریت و عرصههای ذخیرهسازی را به درستی هدایت کنند.
وی به تلاشهای جهان سلطه برای جلوگیری از پیشرفت دیگر کشورها اشاره کرد و بیان داشت: جهان سلطه همواره در تلاش است تا مانع از پیشرفت کشورهای دارای استعداد در حوزه فنآوری شود و برای آنها مانع ایجاد میکند.
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: مقام معظم رهبری نگاه ویژهای به جنبش نرمافزاری دارند و باید با دیدگاه ایشان نگاهی جدید در فضای انرژی دمیده شده و محصول آن پیدایش شرکتهای بزرگ نفت و گاز است که در نمایشگاههایی اینچنین دستاوردهای خود را به نمایش میگذارند.
وی تصریح کرد: از مهمترین زیرساختهای توسعه انرژیهایی مثل نفت و گاز است و برنامهریزی جامع در این عرصه میتواند کشوری را که دارای این نوع انرژی است و قدرت صادرات دارد به جایگاه ویژهای در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان برساند.
جانمایی پنج شهرک پتروشیمی در استان بوشهر
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در شرکت نمایشگاهها سرمایهگذاری کرده است خاطرنشان کرد: این اتاق سرمایهگذاری خود را در شرکت نمایشگاهها ادامه خواهد کرد تا حوزه اقتصاد که در راستای تولید صادرات و توسعه قرار دارد هرچه بیشتر رشد و توسعه یابد.
علی اکبر شریفپور بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر در حوزه پتروشیمی پیشرفت قابل توجهی کرده است از ایجاد شهرکهای پتروشیمی در استان خبرداد و تصریح کرد: برای ساخت صنایع پایین دستی پتروشیمی پنج شهرک پتروشیمی در استان بوشهر جانمایی شده است.
وی بیان کرد: برنامه داریم شرکت نمایشگاههای استان بوشهر را به نمایشگاههای بینالمللی تبدیل کنیم اما این امر نیازمند همکاری و حمایت بی دریغ مسئولان استان بوشهر است.
شریفپور بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیتهای مهم صنعتی و تولیدی در صنعت نفت است اظهار کرد: این استان از دیر باز در حوزه نفت دارای جایگاه ویژهای در ایران و خاورمیانه بوده است که توسعه صنایع پایین دستی از اولویتهای استان در صنعت نفت است.
بازرگانی بوشهر نگاه صرفا درآمدزایی ندارد
رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی بوشهر با اشاره به اینکه نمایشگاه صنعت نفت در بوشهر با وجود نبود وضعیت مناسب نمایشگاه دائمی بوشهر برپا شد تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در برخی از برنامهها و طرحها اثر گذار است چراکه حضور بخش خصوصی در نمایشگاه صنعت نفت بوشهر این نمایشگاه را به حد مطلوب و درخور توجه رساند.
شریفپور بوشهری افزود: اگر بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای اقتصادی حضور داشته باشد نتایج مثبتی حاصل میشود و در همین ارتباط مدیریت نمایشگاههای استان بوشهر افقهای دور دستی را برای خود ترسیم کرده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی بوشهر با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بوشهر نگاه صرفا درآمدزایی ندارد افزود: این اتاق، بر اساس وظایف ذاتی خود نگاهی هم به شرکت نمایشگاهها و هم توسعه استان دارد و نگاه اتاق بازرگانی صرفا درآمد زایی نیست.
حضور ۴۷ شرکت صنعت نفت در نمایشگاه
مدیر نمایشگاه بین المللی بوشهر گفت: نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی بوشهر با حضور ۴۷ شرکت صنعت نفت گشایش یافت.
مهرداد ابراهیمی با بیان اینکه در این نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت کشور در حوزههای تولید، استخراج و پالایش به نمایش گذاشته شده است اظهار کرد: این نمایشگاه در مساحت 1800 متر مربع با 35 غرفه با حضور 47 شرکت نفت و گازی برپا شده است.
وی با بیان اینکه 47 شرکت داخلی فعال در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی آخرین دستاوردهایی فنی و تخصصی خود را در معرض دید قرار دادهاند تصریح کرد: امسال برای نخستینبار در نمایشگاه نفت و گاز، سه کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف برگزار میشود و با استفاده از استادان مجرب آخرین دستاوردهای تکنولوژی صنعت نفت و جایگاه متخصصان داخلی در این صنعت عرضه میکنند.
مدیر نمایشگاه بین المللی بوشهر بیان کرد: در نمایشگاه امسال شرکتهای تولید کننده قطعات مرتبط با صنایع پایین دستی نفت و گاز در نمایشگاه حضور دارند.
ابراهیمی گفت: این نمایشگاه هر روز صبح از ساعت 9 تا 14 برای بازدید علاقه مندان باز است و مراسم اختتامیه هم روز پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار میشود.
