توافق هسته ای یک پیروزی سیاسی و تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور امروز به رياست حضرت آيت الله محسني گركاني و با حضور دادستان كل كشور وقضات عالي رتبه ديوان برگزار شد.در ابتداي اين نشست رئيس ديوان عالي كشور با گراميداشت هفته بسيج و تبريك اين ايام به همه بسيجيان و با ذكر اين جمله كه مفهوم بسيج مبارزه با استكبار است بيان داشت : نهاد بسيج نهالي بود كه به دست مبارك امام راحل « رضوان الله تعالي عليه » در سال 1358 كاشته شد و با گذشت بيش از سه دهه به درختي تناور تبديل گرديد و شاخه هاي فرهنگي ، نظامي ،‌اجتماعي و سياسي آن ثمرات پرباري را براي نظام اسلامي مان به ارمغان آورده است .

وی با اشاره به مذاكرات هسته اي و توافق اخير حاصل شده ميان گروه مذاكره كننده ايراني و 1+5 بيان داشت : بزرگترين رخدادپر ماجراي هسته اي ايران و اولين مرحله توافق را به مقام معظم رهبري «مدظله العالي» رئيس جمهور محترم و تيم مذاكره كننده و ملت شريف ايران اسلامي كه يك پيروزي سياسي و تاريخي به شمار مي رود را تبريك عرض مي کنم و اميدواريم به فرموده مقام معظم رهبري همه مسئولين و دولتمردان از هيئت مذاكرت هسته اي كه مي تواند پايه اقدامات هوشمندانه بعدي باشد حمايت كنند. البته به طرف مقابل اعتماد چنداني وجود ندارد و به زعم و اعتراف نظريه پردازان و تحليل گران سياسي و اجتماعي خودشان دنياي غرب و خصوصاً آمريكا ، امروز از نظر اقبال و مشروعيت عملكرد در سطح جهان در نقطه بسيار پائيني قرار دارد و با وجود مشكلات اقتصادي فراواني كه با آنها مواجه اند نيز خودشان در موضع ضعف قرار دارند .

وی در بخش ديگري از سخنانشان بيان داشتند : قرآن به جامعه بشريت و سرنوشت مومنان و كافران دو نگاه متفاوت دارد، از منظر قرآن كافران و مومنان ، دو گروه كلان در جامعه را چه در گذشته ، حال و آينده تشكيل مي دهند و سرنوشت آنان از نگاه قرآن مي تواند موجب تنبه و بيداري جامعه اسلامي ميباشد .

آيت الله محسني گركاني با قرائت آيه شريفه : و سبق الذين كفروا الي جهنم زمرا افزود : سرانجام كسانيكه كافر مي شوند و كفر مي ورزند اين است كه فوج فوج به دوزخ رانده مي شوند و چون به آنجا رسند درهاي جهنم به رويشان گشوده شود ، خازنان و نگهبانان دوزخ به آنان گويند : مگر رسولان الهي در ميان شما نيامدند ؟ مگر پيام الهي را به شما نرساندند و دستورات پروردگار را برايتان نخواندند ؟ از اين روز سرنوشت ساز شما را آگاه نكردند و بر حذر ننمودند ؟ و از ملاقات اين روز سخت قيامت نترساندند ؟ آنها در كمال ذلت و خواري مي گويند : آري پيام آوران الهي آمدند و همه چيز را به ماگفتند ما با لجاجت مخالفت كرديم و هم اكنون عذاب بر ما مسلم گرديده است كه براي هميشه در جهنم معذب گرديم .

وی در تشريح سرانجام مومنان با قرائت آيه شريفه : و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بيان داشت : اما آنانكه تقواي الهي پيشه كردند گروه گروه به سوي بهشت برده مي شوند ( با تشريفات ) هنگامي كه به درهاي بهشت نزديك مي شوند تمام درهاي آن براي آنان گشوده ميشود مسئولان بهشتي با احترام به آنان مي گويند درود و سلام بر شما اين نعمت هاي بهشتي گوارايتان باد همگي وارد بهشت شويد و جاودانه بهره مند گرديد .