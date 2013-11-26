نمایش پنج فیلم اقتباسی از آثار یوسا در یک جشنواره سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسیونال، این جشنواره که از 27 نوامبر (فردا چهارشنبه) شروع به کار می‌کند، به عنوان اولین فیلم از این مجموعه «سور بز» را به نمایش در می‌آورد. این فیلم که با تمرکز بر زندگی تروخیو دیکتاتور دومینیکنی ساخته شده، با اقتباس از یکی از مهم‌ترین رمان‌های یوسا که به همین نام نوشته شده، ساخته شده است.

«توله سگ‌ها» ساخته خورخه فونس و ادواردو لوخان، «کاپیتان پانتویا» ساخته سال 1976 که خود بارگاس یوسا نیز یکی از کارگردان‌های سازنده آن بود، «شهر و سگ‌ها» محصول سال 1985 به کارگردانی فرانسیسکو لومباردیو، دومین فیلم «کاپیتان پانتویا» به کارگردانی لومباردی در سال 1999 دیگر فیلم‌هایی هستند که با اقتباس از آثار یوسا ساخته شده و در این جشنواره اکران می‌شوند.

جشنواره «زنده باد پرو» بخشی از برنامه گرامیداشت ماریو بارگاس یوسا برنده نوبل ادبیات سال 2010 است که از سوی فیلمخانه ملی پرو اجرا می‌شود. این جشنواره از 27 نوامبر تا اول دسامبر دایر خواهد بود.