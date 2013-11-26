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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

حجت الاسلام آقاملایی:

500 میلیون ریال زکات در بافت جمع‌آوری شد

500 میلیون ریال زکات در بافت جمع‌آوری شد

بافت - خبرگزاری مهر: سرپرست تبلیغات اسلامی بافت از جمع اوری 500 میلیون ریال زکات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طاهر آقاملایی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از عاملین زکات بافت گفت: در دین مبین اسلام مسلمین به پرداخت زکات توصیه شده‌اند.

وی از جمع آوری 500 میلیون ریال زکات طی سال جاری در بافت خبر داد و گفت: در قرآن دستور نماز و زکات در کنار هم آمده است.

حجت‌الاسلام آقاملایی با اشاره به اینکه زکات باعث فقرزدایی می‌شود، گفت: زکات جمع آوری شده صرف امور خیریه شده و آثار و برکات فراوانی به دنبال دارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی بافت بر لزوم گسترش فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و افزود: از جمله برکات پرداخت زکات آبادانی و توسعه شهرها و روستاهاست.

حجت‌الاسلام اقا ملایی بر احیاء فریضه زکات تاکید کرد و اذعان داشت: پرداخت زکات باعث برقراری تعادل طبقاتی در جامعه می‌شود.

وی گفت: آموزه‌های دینی باید در جامعه ترویج پیدا کرده و اقدامات بیشتری برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه در این خصوص انجام شود.

کد مطلب 2183424

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