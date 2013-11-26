به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام طاهر آقاملایی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از عاملین زکات بافت گفت: در دین مبین اسلام مسلمین به پرداخت زکات توصیه شده‌اند.

وی از جمع آوری 500 میلیون ریال زکات طی سال جاری در بافت خبر داد و گفت: در قرآن دستور نماز و زکات در کنار هم آمده است.

حجت‌الاسلام آقاملایی با اشاره به اینکه زکات باعث فقرزدایی می‌شود، گفت: زکات جمع آوری شده صرف امور خیریه شده و آثار و برکات فراوانی به دنبال دارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی بافت بر لزوم گسترش فرهنگ زکات در جامعه تاکید کرد و افزود: از جمله برکات پرداخت زکات آبادانی و توسعه شهرها و روستاهاست.

حجت‌الاسلام اقا ملایی بر احیاء فریضه زکات تاکید کرد و اذعان داشت: پرداخت زکات باعث برقراری تعادل طبقاتی در جامعه می‌شود.

وی گفت: آموزه‌های دینی باید در جامعه ترویج پیدا کرده و اقدامات بیشتری برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه در این خصوص انجام شود.