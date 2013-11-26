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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

سردار کرمی :

حضور بسیج باعث خنثی شدن توطئه های دشمن می شود

حضور بسیج باعث خنثی شدن توطئه های دشمن می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، به حضور بسیج در تمام عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی اشاره کرد و گفت: حضور بسیج را موجب خنثی سازی توطئه های دشمنان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر سه شنبه در جمع بسیجیان شهرستان زنجان ،حضور پر رنگ بسیجیان را نشانه عظمت، شجاعت، آمادگی و ولایت مداری آنها دانست و افزود: امروز با وجود گذشت سال‌ها پس از جنگ تحمیلی همه ملت ایران بسیجی هستند.

وی با تاکید بر اینکه وجود نهاد مقدس بسیج باعث خنثی شدن توطئه‌های دشمنان در هر جبهه‌ای شده است اظهار داشت: امروز بسیج در مقابل تهدیدات دشمنان نقش بازدارندگی ایفا می‌کند.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه بسیج در مقابله با همه تهدیدات نظامی، تهاجمات فرهنگی با اقتدار حضور دارد، افزود: بسیجیان در هر یک از اقشار مختلف کارگری، کارمندی، جامعه پزشکی، دانش‌آموزی، دانشجویی، اصناف و... برای دفاع از میهن اسلامی آماده هستند.

سردار کرمی تاکید کرد: بسیج باید پیشتاز حماسه آفرینی باشد چرا که حضور بسیج موجب شاد کردن دل دوستان و مایوس کردن دشمنان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در این دوران ثابت کردند که می‌توانند روی پای خود بایستند، گفت: ملت ایران در بحرانی‌ترین شرایط حماسه‌ای عظیم خلق کردند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه پس از دوران دفاع مقدس بسیج در صحنه‌های مختلفی حضور فعال دارد افزود: بسیج در صحنه‌های مختلف علمی، صنعتی، سازندگی، عمران، آبادانی، محرومیت زدایی، مقابله با جنگ نرم و... با همه توان حضور موثری دارد.

کد مطلب 2183425

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