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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

عاملی:

مشاغل خانگی به منزله ایجاد اشتغال پایدار نیست

مشاغل خانگی به منزله ایجاد اشتغال پایدار نیست

اردبیل- خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل اجرای طرح های اشتغالزایی در قالب مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده را به معنی ایجاد اشتغال پایدار ندانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه تاکنون برای 16 هزار و 180 نفر تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده پرداخت شده، اضافه کرد: با این وجود این تعداد به معنی شغل پایدار نیست.

وی تاکید کرد: تعداد شغل ایجاد شده توسط سامانه رصد استان شمارش می شود که شامل آمار استخدامی ها، پروژه های عمرانی و پیمانکاری، استمرار شغلی و تسهیلات ارائه شده است.

معاون استانداری اردبیل با بیان اینکه سهمیه اشتغال استان مطابق سند اشتغال 25 هزار و 62 شغل است، ادامه داد: ضروری است برنامه ریزی نوینی با هدف ایجاد زمینه های اشتغال پایدار فراهم شود.

عاملی معتقد است حتی مشاغل خانگی نیز به عنوان شغل پایدار نبوده و تنها توانسته است به عنوان یکی از منابع درآمدی خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت تخصیص سریع اعتبارات اشتغالزایی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه با تاکید به تعریف 670 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد دو هزار و 995 مورد زمینه شغلی در استان، تصریح کرد: با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.

حسین منوری اضافه کرد: قرار بود این اعتبار از تیرماه تا پایان سال جاری تخصیص یابد که هنوز محقق نشده است.

وی اضافه کرد: از بین بانکهای عامل صرفا صندوق مهر امام رضا دستور اجرای طرح را گرفته و در عین حال منتظر تخصیص اعتبارات است.

وی یکی از موانع اجرای طرح های اشتغال زایی استان را عدم تخصیص به هنگام اعتبارات عنوان کرد و افزود: ضروری است مدیران ارشد استانی نسبت به این مهم چاره ندیشی کنند.

کد مطلب 2183426

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