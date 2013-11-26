مشاغل خانگی به منزله ایجاد اشتغال پایدار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال با بیان اینکه تاکنون برای 16 هزار و 180 نفر تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه های زود بازده پرداخت شده، اضافه کرد: با این وجود این تعداد به معنی شغل پایدار نیست.

وی تاکید کرد: تعداد شغل ایجاد شده توسط سامانه رصد استان شمارش می شود که شامل آمار استخدامی ها، پروژه های عمرانی و پیمانکاری، استمرار شغلی و تسهیلات ارائه شده است.

معاون استانداری اردبیل با بیان اینکه سهمیه اشتغال استان مطابق سند اشتغال 25 هزار و 62 شغل است، ادامه داد: ضروری است برنامه ریزی نوینی با هدف ایجاد زمینه های اشتغال پایدار فراهم شود.

عاملی معتقد است حتی مشاغل خانگی نیز به عنوان شغل پایدار نبوده و تنها توانسته است به عنوان یکی از منابع درآمدی خانواده ها مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت تخصیص سریع اعتبارات اشتغالزایی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه با تاکید به تعریف 670 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد دو هزار و 995 مورد زمینه شغلی در استان، تصریح کرد: با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.

حسین منوری اضافه کرد: قرار بود این اعتبار از تیرماه تا پایان سال جاری تخصیص یابد که هنوز محقق نشده است.

وی اضافه کرد: از بین بانکهای عامل صرفا صندوق مهر امام رضا دستور اجرای طرح را گرفته و در عین حال منتظر تخصیص اعتبارات است.

وی یکی از موانع اجرای طرح های اشتغال زایی استان را عدم تخصیص به هنگام اعتبارات عنوان کرد و افزود: ضروری است مدیران ارشد استانی نسبت به این مهم چاره ندیشی کنند.