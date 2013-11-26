مردم کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سلامت پوست خود کم توجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علي مكارمي افزود: كوهستاني بودن استان مهمترين دليل ضرورت استفاده از وسايل حفاظتي در برابر اشعه UV خورشيد است، چرا كه كوه‌ها مانند آينه عمل كرده و نور خورشيد را منعكس مي‌كنند.

وي با بيان اينكه شرايط فرهنگي و اقليمي استان نيز در اين زمينه موثر است، اظهارداشت: عده زيادي از مردم اين استان، به مشاغل كشاورزي و باغباني مشغول هستند كه همين امر موجب تماس طولاني‌مدت با اشعه خورشيد مي‌شود.

این کارشناس بهداشت پرتوها ارتفاع زياد استان نسبت به مناطق همجوار را يكي ديگر از دلايل ضرورت توجه به سلامت پوست عنوان كرد و گفت: در ارتفاعات بالاتر، جو رقيق‌تر شده و شدت اثرگذاري اشعه UV خورشيد نيز افزايش مي‌يابد.

مكارمي تاكيد كرد: تماس بيش از 15 تا 20 دقيقه با نور خورشيد به صورت مستقيم، موجب تاثيرگذاري منفي بر سلامت پوست مي‌شود.

وی افزود: مردم باید براي سلامت پوست خود اهميت وي‍ژه‌اي قايل شده و استفاده از وسايل حفاظتي مانند كلاه، عينك، دستكش و البته مهمترين مساله يعني ضدآفتاب را فراموش نكنند.

مکارمی يادآور شد: سلامت پوست علاوه بر اصول زيبايي، به مسائلي مانند پيشگيري از ابتلا به سرطان نيز مربوط مي‌شود.

افزايش وعده های غذایی سرعت افزایش قندخون را کم می کند

کارشناس تغذیه دانشگاه عوم پزشکی كهگيلويه و بويراحمد با توصيه به افزايش وعده‌هاي غذايي به پنج تا هفت وعده براي افرادي كه قندخون آنها بدون دارو كنترل مي‌شود، گفت: افزايش دفعات خوردن غذا، سرعت افزایش قندخون را كاهش مي‌دهد.

فرشته بوستانی افزود: تغذیه روزانه باید با شیوه درمان فرد دیابتی هماهنگ باشد و كسانی كه به دیابت «نوع 2» مبتلا هستند، علاوه بر حفظ فاصله وعده‌های غذایی، می‌توانند میان وعده‌ها را در حجمی‌نزدیك به میزان غذای اصلی مصرف كنند.

وي اظهار داشت: به عنوان مثال اگر وعده اصلي شما چهار واحد است، ميان‌وعده بايد دو واحد باشد.

اين كارشناس تغذيه با تاكيد بر افزايش مصرف ميوه و سبزي براي بيماران ديابتي، گفت: اين مواد غذايي به دليل داشتن فيبر، قند را به تدریج به سلول‌های بدن تحویل می‌دهند و نیاز به انسولین را در بدن کاهش می‌دهد.

بوستاني با اشاره به سبزيجات مفيد براي بيماران ديابتي، افزود: مصرف پیاز، سیر، زنجبیل، تربچۀ قرمز، اسفناج، کلم برگ، خیار، هویج، گوجه‌فرنگی، کلم و کدوی سبز به بیماران دیابتی توصیه می‌شود.

وي در ادامه توصيه‌هاي لازم براي سلامت غذايي بيماران مبتلا به ديابت، تصريح كرد: پرهيز از غذاهای کنسرو شده، نوشيدن مقدار كافي مايعات بدون شيريني در طول روز نيز بايد مورد توجه اين بيماران قرار گيرد.

کارشناس تغذیه دانشگاه عوم پزشکی استانحمد كاهش مصرف چربي را از تاكيدات مهم در تغذيه بيماران ديابتي عنوان كرد و گفت: به جای چربی‌های ناسالم می‌توانید از مغزهای گردو و بادام که در گروه چربی‌هاي غيراشباع هستند استفاده شود، هرچند كه زياده‌روي در مصرف مغزها نيز مضر است.

بوستاني اضافه كرد: صرف غذا در ساعات منظم، به وي‍ژه برای كسانی كه از قرص‌های پایین‌آورنده قندخون استفاده می‌كنند، می‌تواند از افت شدید قندخون جلوگیری كند.

وي يادآور شد: افراد مبتلا به دیابت باید تلاش کنند که در محدودۀ وزن سالم باقی بمانند.

تاثیر مثبت لیموترش در کاهش کلسترول بد خون

کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی مرکز بهداشت کهگیلویه، لیموترش را از جمله میوه‌های دارای ترکیب "پکتین" دانست که موجب کاهش کلسترول بد خون می‌شود و برای بیماران قلبی، عروقی مفید است.

نرگس جریده گفت: لیموترش از جمله میوه‌های پرطرفداری است که وجود ترکیبات مفید آن، موجب توصیه کارشناسان تغذیه به مصرف آن نیز شده است.

وی با بیان اینکه مصرف لیموترش بدن را از سموم پاک می‌کند، افزود: این خاصیت لیموترش به دلیل ویتامین Cموجود در آن است که " نیتروزامین‌ها" را که از سموم سرطان‌زا هستند، دفع می‌کند.

جریده اظهار داشت: خاصیت ضدمیکروبی لیموترش در خون نیز آن را به میوه‌ای مفید برای کاهش تب و سرماخوردگی تبدیل کرده است.

کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی مرکز بهداشت کهگیلویه ادامه داد: عده‌ای از لیموترش برای کاهش حالت تهوع استفاده می‌کنند و البته خواص این میوه در کاهش حالت تهوع و استفراغ نیز ثابت شده است.

وی به " بیوفلاونوئید‌های" موجود در لیموترش نیز اشاره کرد و گفت: این ترکیب خاصیت شکنندگی مویرگ‌ها را کاهش می‌دهد و از دیگر خواص لیموترش نیز می‌توان به تاثیر مثبت آن در پیشگیری از تصلب شرائین، واریس و خونریزی لثه اشاره كرد.

جریده مصرف لیموترش را به دلیل اثر مثبت آن بر جلوگیری از خونریزی و افزایش مقاومت بدن توصیه کرد و یادآور شد: آب‌لیمو از قندها، پلی‌ساکارید، اسید‌های عالی، چربی، کاراتنوئید‌ها، ویتامین‌های A، B1،B2 ، B3، مواد معدنی، فلانوئید‌ها، لیمونوئید‌ها و اسانس تشکیل شده است.

خستگی زیاد و بی حالی نشانه کمبود برخی ویتامینها یا کم خونی است

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان بهمئی، گفت: خستگي زياد و بي‌حالي فرزندان مي‌تواند نشانه كمبود برخي ويتامين‌ها و يا كم‌خوني باشد كه تاثيرات نامطلوبي در رشد و سلامت آن‌ها دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد.

الهه كيفر افزود: يكي از علل ابتلا به كم‌خوني، كمبود ویتامین D بدن است و كودكاني كه به ميزان كمتري از اين ويتامين دريافت مي‌كنند، كم‌خون‌تر نيز هستند.

وي اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين دلايل ارتباط كمبود ویتامین D با كم‌خوني، نقش اين ويتامين در توليد سلول‌هاي خوني مغز استخوان است.

كيفر به ديگر تاثيرات ویتامین D در بدن نيز اشاره كرد و گفت: این ویتامین در استحکام استخوان‌ها نقش اساسی دارد و کمبود آن خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی و اتوایمن را افزایش می‌دهد.

اين كارشناس تغذيه نور خورشيد را مهم‌ترين منبع دريافت ویتامین D عنوان كرد و ادامه داد: با شروع فصل سرما و كاهش دريافت نور خورشيد، احتمال نياز به مكمل‌هاي ویتامین D افزايش مي‌يابد.

وي در خصوص ديگر خواص مصرف ویتامین D براي كودكان، يادآور شد: يكي از علل ابتلا به كم‌خوني، التهابات بدن است و ویتامین D نقش زیادی در مقابله با التهاب دارد؛ بنابراین مصرف اين ویتامین در کودکان علاوه بر نقش مهم در استحکام استخوان، برای مقابله با کم‌خونی نیز توصيه مي‌شود.

گوشه‌گيري زنان باردار نشانه ای از افسردگی است

کارشناس بهداشت مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی كهگيلويه و بويراحمد، گفت: گوشه‌گيري و قطع ارتباط زنان در دوران بارداري يكي از علايم افسردگي بارداري است كه بايد جدي گرفته شود.

ناهید فرامرزی افزود: عدم تشخیص و درمان افسردگی دوران بارداری، ممکن است بر سلامت جنین تاثیر بگذارد و احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان را در مادر افزایش مي‌دهد كه در نهايت مي‌تواند منجر به عدم مراقبت صحيح از نوزاد شود.

وي در خصوص ديگر علايم افسردگي در دوران بارداري، تصريح كرد: خستگی، خوابیدن بیش از حد یا بی‌خوابي، گریه کردن و زودرنجی، تندمزاجی، احساس غم و ناامیدی، ولع خوردن یا بی‌اشتهایی شدید، تپش قلب و کاهش تمرکز، مهم‌ترين علائم افسردگی در دوران بارداری هستند.

فرامرزي با بيان اينكه افسردگی دوران بارداری یا پس از وضع حمل، یکی از رایج‌ترین مشکلاتی است که اغلب زنان در حین بارداری یا بعد از تولد نوزاد در خود احساس می‌کنند، ادامه داد: افسردگی دوران بارداری گاه از همان روزهای ابتدایی بارداری آغاز می‌شود و در مواردي نيز از ماه سوم به بعد بروز می‌کند.

اين كارشناس بهداشت مامايي و پرستاري گفت: علائم افسردگی در دوران بارداری ممکن است هم‌زمان با هم و یا به تدریج بروز کنند، هم‌چنين شدت و ضعف آن‌ها بستگی به میزان افسردگی، حمایت روحی خانواده و برخورد اطرافیان به ویژه همسر دارد.

فرامرزی به زنان باردار توصیه كرد: در صورت بروز چنین مشکلاتی بهتر است درباره احساسات و حالات خود با همسرشان صحبت کنند، حداقل هر دو هفته یک‌بار با دوستانتان برنامه بگذارید ومانند گذشته به گردش وتفریح بروید تا حس ناخوشایند دوری از اجتماع در شما ایجاد نشود.

این کارشناس در خصوص اثر ورزش در کاهش افسردگی دوران بارداری نيز گفت: ارتباط با دیگران باعث می‌شود که بهتر بتوان به خستگی، احساس تنهایی و افسردگی غلبه کرد، بنابراین پيوستن به گروه‌های ورزشی مثل پیاده‌روی و ورزش‌هاي سبك، كمك مناسبي به خانم‌هاي باردار است.

فرامرزي افسردگی را با خواب راحت در ارتباط دانست و اضافه كرد: بعضی افراد مبتلا به افسردگی بیش از اندازه می‌خوابند و بعضی نیز از بی‌خوابی رنج می‌برند، براي درمان افسردگی بهتر است الگوی خواب را نیز اصلاح كرد، چرا كه خواب راحت می‌تواند توان فیزیکی و روحی فرد را ارتقا بخشد.

استرس خود را با پياده‌روي كاهش دهيد

کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی كهگيلويه و بويراحمد، گفت: انجام 40 دقيقه پياده‌روي تند و سريع، به طور متوسط ميزان استرس را تا 14درصد كاهش مي‌دهد.

خدیجه رحمانی افزود: تاثير مثبت ورزش‌هاي هوازي در سلامت و حالات روحي افراد به اثبات رسيده است و با انجام ورزش‌هايي مانند دو و ميداني و پياده‌روي، مي‌توان بخشي از تنش‌هاي زندگي را دور ساخت.

وي با بيان اينكه ورزش موجب کاهش استرس، بهبود حالات افسردگي، اضطراب، آشفتگي فكري و خستگي شديد مي‌شود، اظهار كرد: بررسي‌هاي پژوهشگران نشان مي‌دهد ورزشكاران از استرس و افسردگي كمتري نسبت به ديگران برخوردار هستند.

رحمانی استرس را نوعي تجربه هیجانی منفی دانست كه با تغییرات روان شناختی، شناختی و رفتاری همراه است و گفت: ازدحام در محيط زندگي، ايجاد مشكل در روابط بین‌فردی، قرار ملاقات برای که مصاحبه علمی و اتفاقات غیرمنتظره، از جمله حوادث استرس‌زا هستند كه در صورت عدم كنترل مي‌توانند منجر به بروز مشكل شوند.

اين كارشناس بهداشت روان با اشاره به آثار منفي استرس، بيان كرد: احساس بی‌اعتمادی، طرد، خشم و افسردگی، مهم‌ترين عوارض استرس هستند که به نوبه خود مشکلاتی مانند سردرد، ناراحتی معده، جوش و خارش پوست، بی‌خوابی، زخم معده، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و سکته مغزی را به دنبال دارند.

رحمانی در خصوص راهکار مقابله با استرس، تصريح كرد: بسياري از استرس‌هايي كه تجربه مي‌كنيم، حاصل احساسات منفي اطرافمان هستند و با مثبت فكر كردن مي‌توان تغييرات فيزيولوژيك ناشي از استرس را كه كاهش داد.

وی ادامه داد: عوامل بي‌شماري ممكن است باعث استرس ما شوند كه بايد آن‌ها را شناخته و بكوشيم از زندگي خود حذف كنيم.

کارشناس بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی استان با تاكيد بر تغذیه مناسب در كنترل عوامل استرس‌زاي محيط زندگي، يادآور شد: مواد غذايي سبوس‌دار، ميوه، تركيبات كربوهيدرات، سبزيجات و حبوبات با ثابت نگه داشتن ميزان قندخون، خطر خستگي را كاهش داده و باعث می‌شوند کمتر دچار استرس شویم.

ایجاد درک واقع‌بینانه از عمل جراحی، هراس بیمار را کاهش می‌دهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عمده‌ترین علت اضطراب بیماران در خصوص اعمال جراحی را عدم آگاهی از فرآیند عمل دانست و گفت: با ایجاد درک واقع‌بینانه در بیماران نسبت به عمل جراحی، این اضطراب تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

اکبر رستمی‌نژاد افزود: اضطراب و استرس نسبت به عمل جراحی، مشکلی روانشناسی است که در آن ترس بیمار موجب بروز علایم جسمی مانند تپش قلب، حالت تهوع و درد قفسه سینه می‌شود.

وی با بیان اینکه اضطراب شدید در این موارد معمولا "حمله وحشت" نامیده می‌شود، اظهار کرد: این اتفاق در مواردی پیش می‌آید که بیمار به ترس ناشی از عمل جراحی فکر می‌کند.

این کارشناس ارشد بیهوشی نقش جراحان را در کاهش اضطراب‌ بیمار بسیار موثر برشمرد و تاکید کرد: دادن اطلاعات لازم در مورد بیماری و درمان‌های مرتبط با آن، ایجاد درک واقع‌بینانه از فرآیند عمل جراحی و خطرات اندک ناشی از بیهوشی، بیمار را آرام کرده و به او کمک می‌کند تا با این نگرانی کنار بیاید.

رستمی‌نژاد تاکید کرد: در مواردی نیز نگرانی‌های بیمار تا حدی است که جراح برای آرامش بیمار و انجام جراحی، اقدام به دارو درمانی می‌نماید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تجربه‌های قبلی برخی افراد از اعمال جراحی را یکی دیگر از دلایل ترس از جراحی و بیهوشی دانست و به این دسته از افراد توصیه کرد: صحبت کردن با پزشک جراح و درک تفاوت‌های این عمل جراحی، می‌تواند اطمینان لازم را ایجاد کند.

وی همچنین به اعمال جراحی مربوط به کودکان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: واکنش هراس کودکان از عمل جراحی، اغلب ناشی از نگرانی والدین و تقلید از آنان بوده که به کودک نیز منتقل می‌شود.

رستمی‌نژاد خاطرنشان کرد: بهتر است با انتقال واکنش‌های مثبت به کودکان، ترس و نگرانی آنان از عمل جراحی را کاهش داده و رویکرد مثبتی در این زمینه برای کودک ایجاد کنیم

لیموشیرین را با پوست داخلی آن بخورید

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: لیموشیرین به عنوان یکی از مفیدترین میوه‌های پاییزی است که مصرف آن به همراه پوست داخلی آن، ویتامین C بیشتری را تامین می‌کند.

مصطفی رنجبر افزود: لیموشیرین از جمله میوه‌های مخصوص فصل سرما است که همواره به افرادی که دچار سرماخوردگی می‌شوند، توصیه شده و تاثیر آن نیز در این زمینه به اثبات رسیده است.

وی با بیان اینکه تاثیر لیموشیرین در سرماخوردگی به دلیل داشتن ویتامین ث و سم‌زدایی آن است، اظهار کرد: لیموشیرین در مقایسه با پرتقال، کالری کمتری دارد و افراد دارای اضافه وزن با خیال آسوده‌تری می‌توانند از این میوه استفاده کنند.

رنجبر پتاسیم موجود در لیموشیرین را از دیگر ویژگی‌های قابل‌توجه لیموشیرین برشمرد و گفت: تاثیر پتاسیم در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی،عروقی به اثبات رسیده است.

این کارشناس تغذیه با توصیه به مصرف لیموشیرین برای افراد مبتلا به کمبود اسیدفولیک، تصریح کرد: با در دسترس بودن لیموشیرین در روزهای پاییزی، می‌توان از کمبود این ماده معدنی که موجب بهبود خونسازی در بدن می‌شود، کمتر رنج برد.

وی اضافه کرد: همچنین یکی از مهم‌ترین خواص لیموشیرین، کلسیم موجود در آن است که مشکل پوکی استخوان را کنترل می‌کند و برای بهره بردن از این خاصیت لیموشیرین، بهتر است روزانه یک عدد از آن را میل کنید.

رنجبر یادآور شد: لیموشیرین حاوی مقدار آب بالایی بوده که خنک بوده و برای رفع تشنگی و التهاب موثر است و فیبر بالای موجود در آن نیز از مشکل یبوست را رفع می‌کند.

کارشناس تغذیه بیمارستان شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ترکیبات لیموشیرین در اثر تماس با اکسیژن هوا تلخ می‌شود و بهتر است برای لذت بردن از شیرینی لیموشیرین، پس از برش آن را سریعا مصرف کنید.

دوره مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها را کامل کنید

کارشناس امور داروئی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بر لزوم تکمیل دوره مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها به میزانی که پزشک تجویز نموده، تاکید کرد.

یدالله روهینا گفت: باید حتی پس از بهبود و برطرف شدن ظاهری علائم بیماری، دوره مصرف آنتی‌بیوتیک تجویز شده را به پایان رساند.

وی با بیان اینکه برخی از بیماران در ابتدای درمان بهبود پیداکرده و درمان را ادامه نمی‌دهند، افزود: باکتری های مقاوم در اثر برخورد با آنتی‌بیوتیک‌ها ساختمان خود را تغییر داده و در برابر آن‌ها مقاوم می‌شوند که این روند موجب از دست رفتن مقاومت بدن در مقابل باکتری‌ها می‌شود.

روهینا اظهار کرد: در بسیاری از موارد با تجویز آنتی‌‌بیوتیک برای عفونت‌های باکتریایی، در همان نخستین روزهای مصرف همه عوامل بیماری‌زا با هم از بین می‌روند و هیچ اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

این کارشناس امور داروئی ادامه داد: در اینجا تنها باکتری‌هایی باقی می‌مانند که دارای ژن مقاومت به دارو هستند و در این صورت با از بین رفتن باکتری‌های دیگر، جمعیت این گروه با سرعت چشمگیری افزایش یافته و شرایط نامناسبی را برای بیمار ایجاد می‌کند که دوره درمان را طولانی‌تر می‌کند.

روهینا درخصوص استفاده خودسرانه بیمار برای مدت طولانی از آنتی‌بیوتیک‌ها نیز گفت: برهم زدن تعادل میکروب‌های مفید و مضر در اثر مصرف نابه‌جای آنتی‌بیوتیک‌ها، موجب کاهش توان دفاعی بدن و افزایش مقاومت دارویی در برابر میکروب‌ها شده و در نتيجه نياز بيشتري به کشف داروهاي جديد يا مصرف داروهاي موثرتر ايجاد مي‌شود.

وی تاکید کرد: دوره مصرف آنتی‌بیوتیک تنها با تشخیص پزشک معالج مشخص می‌شود که در این صورت بیمار باید دوره درمان خود را به صورت کامل طی کند و آنتی بیوتیک‌ها را طبق دستور مصرف نماید .

کارشناس امور داروئی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به بیمارانی که داروهای آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند، توصیه کرد: در صورت بروز هر نوع حساسیت دارویی به دنبال مصرف آنتی بیوتیک ها، عدم اثربخشی نهایی این فرآورده‌ها و یا ایجاد شرایط اورژانسی و وخیم به پزشک معالج خود مراجعه نمایید تا ادامه درمان، قطع مصرف دارو و یا هر تصمیم دیگر تحت نظر پزشک انجام شود.