سیستان و بلوچستان با کمبود خون روبرو است/ 2460 بیمار تالاسمی در استان نیاز به خون دارند

دکتر اسماعیل صانعی مقدم در گفتگو با مهر با بیان اینکه این استان برای تامین خون مورد نیاز برای بیماران تالاسمی سالانه نیاز به 60 هزار واحد خون دارد اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط سیستان و بلوچستان روزانه با بیش از 50 واحد خون و سالیانه با 30 الی 35 هزار واحد کمبود خون روبرو است.

وی با اشاره به اینکه کمبود خون در شهرستان های سراوان، نیکشهر، خاش، چابهار و ایرانشهر نیز از مرکز استان تامین می‌شود افزود: این میزان تقاضای بالا به خون تامین و توزیع آن را با مشکلات فراوانی همراه ساخنه است.

وی با اشاره به اینکه مصرف سالانه 60 هزار واحد خون برای بیماران تالاسمی این سازمان را با مشکل جدی روبرو کرده است ادامه داد: سالیانه 65 هزار واحد خون در استان گرفته می شود که از این رقم تعداد 32 هزار و 500 واحد با مراجعه مستمر شهروندان و با اهدای خون در طی 2 بار در سال تامین می شود و الباقی به صورت موردی و توسط اعضای غیر ثابت تامین می شود.

وی یادآور شد:در حالی که تعداد بیماران مبتلا به تالاسمی در سایر استان ها از جمله خراسان رضوی از 400 نفر تجاوز نکرده و یا در استان مرکزی تنها به 100 نفر می‌رسد اما آمار بیش از 2 هزار بیمار در استان توازن بین خون اهدایی توسط مردم و مصرف را بر هم زده است.

صانعی مقدم گفت: کمبود امکانات، بودجه و نیروی انسانی متخصص از جمله پرستار و پزشک متخصص و همچنین استقبال کم در اهدای خون از جمله مشکلاتی است که در راستای تامین خون در پیش روی این سازمان قرار دارد.

وی ادامه داد: با وجود مشارکت مردم در اهدای خون اما تعداد زیاد بیماران تالاسمی این استان را با کمبود خون همراه ساخته است.

صانعی مقدم افزود: برای رفع این مشکل باید مردم شریف استان همچون گذشته و با همت بیشتری به مراکز انتقال خون مراجعه کرده و در تامین خون مورد نیاز همنوعان خویش کوشا باشند.