اولين جلسه ستاد نوروزي راه آهن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي قطارهاي نوروزي با هدف خدمت رساني به مسافرين و تلاش در جهت بهبود و افزايش كيفيت و كميت خدمات مسافري، برنامه ريزي و هماهنگي مناسب بين واحدهاي مختلف راه آهن و نظارت موثر بر عملكرد واحدهاي ذيربط، پيش بيني و تدارك ملزومات و تجهيزات مورد نياز به منظور سير ايمن قطارها، پيش بيني واگن هاي ذخيره و آماده بكار بودن كارگاه هاي تعميراتي و تامين قطعات مورد نياز از سوي شركت‌هاي خصوصي حمل و نقل ريلي مسافري، برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي نوروزي از طريق سامانه فروش اينترنتي قطار از صبح امروز آغاز به كار كرد.



تشكيل جلسات ستاد نوروزي بصورت هر 15 روز يكبار قبل از شروع پيك نوروزي و در ايام پيك نوروز همه روزه خواهد بود. همچنین شروع فعاليت ستاد مذكور از پنجم آذرماه سال جاري و خاتمه آن پايان سفرهاي نوروزي سال 93 خواهد بود.



رياست اين ستاد با قائم مقام راه آهن و اعضا اين ستاد معاون مسافري، معاون بهره برداري و سير و حركت، معاون فني و زيربنايي، معاون ناوگان و مديران سير و حركت، ايمني و نظارت بر شبكه، نيروي كشش، واگنها، ارتباطات و علائم الكتريكي، خط و سازه هاي فني، برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري، تنظيم و نظارت بر بازار، روابط عمومي، فن آوري ارتباطات و اطلاعات، ساختمان و تاسيسات، حراست، دفتر مديريت عملكرد، تداركات و پشتيباني و يكي از مديران عامل شركتهاي خصوصي به نمايندگي از شركت‌هاي مزبور هستند.