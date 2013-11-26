نمایندگی ثبت احوال شهر فیروزان نهاوند ارتقا یافت

حسینعلی مومیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه با استقبال مردم بخش خزل و شهر فیروزان از ارائه خدمات و امور دفتر نمایندگی ثبت احوال در شهر فیروزان با مکاتبات و پیگیری ها انجام شده موافقت مسئولین استان همدان جهت تبدیل دفتر نمایندگی به اداره ثبت احوال فیروزان اخذ شد.

مومیوند با اشاره به اینکه در حال حاضر دفتر نمایندگی ثبت احوال در ساختمان قدیمی بخشداری شهر فیروزان جهت ارائه خدمات و انجام امور و کارهای مردم بخش خزل مستقر است افزود: برای احداث ساختمان جدید اداره ثبت احوال شهر فیروزان یک قطعه زمین به مساحت 600 متر مربع در کوی فرهنگیان شهر فیروزان توسط شهرداری و شورای شهر به صورت رایگان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول تخصیص اعتبار مورد نظر برای آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداره ثبت و احوال شهر فیروزان هستیم و امیدواریم تا پایان سال عملیات ساخت این ساختمان آغاز شود.

بخشدار شهر فیروزان ادامه داد: با افتتاح اداره ثبت و احوال در بخش خزل و شهر فیروزان مردم این منطقه که دارای 60 روستا با جمعیت بیش از 30 هزار نفر است از امکانات و خدمات اداره ثبت احوال بهرمند و از مراجعه به شهر نهاوند و رفت و آمد مسافت 50 کیلومتری رها می شوند.

حسینعلی مومیوند بیان داشت: یکی از راه ها و اقدامات مفید جهت توسعه و پیشرفت شهر فیروزان ایجاد ادارات مختلف دولتی و تأسیس دفاتر نمایندگی شرکت ها و سازمانهای مختلف است که باعث می شود جایگاه و موقعیت منطقه خزل و شهر فیروزان ممتاز و شاخص تر شود.