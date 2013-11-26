آمادگی اعضای نظام پزشکی برای رفع تحریمها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان با ارسال پیامی موفقیت وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور را به دکتر محمدجواد ظریف تبریک گفت و آمادگی اعضای سازمان و چهره‌های بین‌المللی و بزرگان جامعه پزشکی را برای استفاده از ديپلماسي عمومي در جهت رفع تحريمها اعلام کرد.

در متن این پیام آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه

با سلام و اهدا تحیات

موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای که حاصل ایستادگی ملت قهرمان و هدایت مدبرانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و ابتکار و ذکاوت تیم مذاکره کننده به ویژه شخص جنابعالی است به نمایندگی از جامعه فرهیخته پزشکی صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. جامعه پزشکی که از نزدیک شاهد آلام بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، پیوند اعضا و... است از تبعات غیر انسانی تحریم بر نظام سلامت متالم و آزرده خاطر است و به مصداق کلام سعدی علیه‌الرحمه که فرمود «چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار» از هیچ کوششی برای تسکین رنج و تعب بیماران فروگذار نمی‌کند. بر این اساس مصرانه از جنابعالی و دستگاه دیپلماسی کشور استدعا داریم به طور ویژه موضوع رفع تحریم دارویی و تجهیزات پزشکی را در اولویت کاری خویش قرار دهید و اعلام می‌دارد اعضای سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین NGO حرفه‌ای کشور با همراهی بیش از 170 انجمن علمی تخصصی با حضور مشاهیر و اعاظم پزشکی ایران که بسیاری از آنان چهره‌های بین‌المللی پزشکی هستند با کمال میل حاضرند در راستای دیپلماسی عمومی و سلامت دولت تدبیر و امید در مسیر رفع تحریم‌های غیر انسانی و ظالمانه ایفای نقش کنند.

در پایان مجدداً از زحمات شما و همکارانتان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم و موفقیت و بهروزی شما را از درگاه حضرت حق خواهانم.