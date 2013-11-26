کارگاه آموزشی روابط عمومی ادارات تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه‌شنبه در این مراسم از تلاش های صورت گرفته در عرصه اطلاع رسانی فعالیت های فرهنگی مجموعه تبلیغات اسلامی در سطح استان تقدیر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: برقراری تعامل و گفتگو پیرامون انعکاس و انتشار رویدادهای فرهنگی از الزامات و اصول اولیه و محوری فعالیت های روابط عمومی است.

وی خواستار تعامل بیشتر با موسسات وابسته به سازمان شد و اضافه کرد: برقراری ارتباط با هیأت مذهبی، مراکز و مؤسسات قرآنی و سایر موسسات وابسته سازمان و بهره گیری از ظرفیت های آنان گام مثبتی در راستای ترویج ارزش های اسلامی و انعکاس فعالیت های سازمان است.

در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی مقصود غلامی، کارشناس روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با ذکر اصول کلی خبرنویسی به تشریح نحوه استفاده از سامانه جدید ارسال خبر پرداخت.

در بخش پایانی این مراسم که در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد، شرکت کنندگان به بیان دیدگاه ها و طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.

گفتنی است، در این کارگاه رابطان خبری ادارات تبلیغات اسلامی دشتستان، تنگستان، دیر، کنگان، دشتی، گناوه و نمایندگی تبلیغات اسلامی شبانکاره حضور داشتند.