پاكسازي محله هاي آلوده شيراز به طور جدي ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجاديان با اعلام اين خبر گفت: در اجراي طرح پاكسازي محله هاي جرم خيز شيراز و مبارزه با سوداگران مرگ و خرده فروشان موادمخدر، از سه باب منزل در شيراز بازرسي و 11 كيلو و 450 گرم هروئين كشف شد.

وي ادامه داد: در اين عمليات مأموارن انتظامي شهرستان شيراز يك توزيع كننده موادمخدر به نام "م - ع"، كه با استفاده از يك دستگاه خودروي سواري آزرا اقدام به توزيع موادمخدر مي كرد را شناسايي كردند.

فرمانده انتظامي فارس اظهار كرد: در بازديد از منزل اين توزيع كننده موادمخدر واقع در شمال شهر شيراز، مقدار يك كيلو 290 گرم هروئين، يك عدد ترازو ديجيتال مخصوص توزيع مواد مخدر، دو دستگاه تلفن همراه و مبلغ 250 هزار تومان وجه نقد حاصل از فروش موادمخدر كشف شد.

سردار سجاديان افزود: در عمليات ديگري ماموران ضمن شناسايي يك باب منزل واقع در شمال شرقي شيراز كه به محل توزيع موادمخدر تبديل شده بود، از آن منزل بازرسي در نتيجه يك خرده فروش موادمخدر تبعه افغانستان دستگير و مقدار هشت كيلو و 830 گرم هروئين كشف شد.

وي در ادامه از كشف يك كيلو و 412 گرم هروئين در بازرسي از يك باب منزل در شرق شيراز خبر داد و گفت: چهار نفر تبعه افغانستان ضمن سكونت در منزلي واقع در شرق شيراز، اقدام به خريد، فروش و توزيع موادمخدر مي كردند.

فرمانده انتظامي فارس بيان كرد: ماموران پس از شناسايي اين منزل ضمن دستگيري در بازرسي از آن هر چهار خرده فروش موادمخدر كه همگي تبعه افغانستان بودند را دستگير و‌مقدار يك كيلو 412 گرم هروئين و پنج دستگاه تلفن همراه كشف كردند.