آمادگی 700 راهدار در فارس برای فصل زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله روشن از استقبال زودهنگام راهداران فارس از طرح زمستانی راهداری در این استان خبر داد.

وی از استقرار 700 نفر راهدار به همراه 535 دستگاه ماشين آلات نیمه سنگین و سنگين و 45 خودرو سبك گشت در قالب 87 اکیپ راهداری در جاده هاي استان فارس در فصل سرما خبر داد.

روشن با اشاره به شروع زودهنگام بارشها در فارس افزود: با توجه به برنامه‌ريزيهاي انجام شده از ابتداي سال تاكنون، پس از طرح نوروزي و طرح تابستاني، همكاران ما در حوزه راهداري استان فارس خود را براي طرح زمستاني آماده کرده اند و با توجه به بارش های زودهنگام سال جاری به استقبال این طرح رفته اند.

وی گفت: در استان فارس و در حوزه استحفاظی راه و شهرسازی فارس 52 گردنه مهم به طول 777 کیلومتر وجود دارد که غالباً برف گیر هستند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی فارس اضافه کرد: در فارس تنها در پنج شهرستان نقاط برف گیر به صورت جدی وجود ندارد ومابقی شهرستان های این استان همانند سپیدان، آباده، اقلید، خرم بید، مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، نی ریز، فسا و... برف گیر هستند.

وي اضافه كرد: فعاليت‌ها و آماده‌سازي‌هايي قبل از شروع بارش نزولات جوي، هنگام بارش و پس از بارش لازم است تا جاده‌ها همواره ايمن و روان باشند و رانندگان و مردم به راحتي سفر كنند.

روشن با بيان اينكه يكي از مهمترين اقدامات قبل از بارش شامل آماده‌سازي راهدارخانه‌هاست، گفت: در استان فارس ذخيره‌سازي شن و نمك، آماده‌سازي ماشين‌آلات تخصصي و.... انجام گرفته است.

وی يادآور شد: پايگاه‌هاي راهداري و راهدارخانه‌ها در طول گردنه‌هاي فارس به بهترين وجه تجهيز شده‌اند تا در طول فصل زمستان خدمات با کیفیت مناسب به مسافران جاده‌اي ارائه شود.

روشن با بيان اينكه در سال جاری بر اساس پيش بينيهاي سازمان هواشناسي، سالي پر بارش و سرد خواهد بود بر آماده باش كامل اكيپهاي راهداري تاكيد و اضافه کرد: معمولاً طرح های زمستاني راهداري از نيمه دوم آذرماه آغاز و تا اواسط فروردین ادامه خواهند داشت ولی با توجه به بارش ها این عملیات قبل از آذرماه شروع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از گردنه های برف گیر استان فارس اشاره کرد و افزود: کولی کش،شهید آباد،آجیداد(بزرگراه شیراز-اصفهان)،دشت ارژن و چهل چشمه از گردنه های مهم و برف گیر استان هستند که در سال جاری ، با تمامی امکانات در این گردنه ها و دیگر نقاط حساس به استقبال زمستان خواهیم رفت.