حضور وزير دفاع لبنان در سفارت ایران در خصوص اقدام تروریستی اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، فايز غصن ضمن محكوم كردن اين حادثه تروريستي اظهار داشت: اين جنايت وحشتناك با محكوميت جهاني مواجه شده و در لبنان نيز تمامي عقلا و كساني كه به چنين شيوههاي تروريستي اعتقاد ندارد، آن را محكوم كردهاند.
وزير دفاع لبنان با استقبال از توافق هستهاي كشورمان با مجموعه 5+1 اظهار داشت: اين توافق داراي ابعاد منطقهاي و جهاني است و مورد استقبال همگان قرار گرفته و نشان ميدهد كه ما وارد برهه جديدي شده ايم. اميدواريم اين توافق تأثيرات مثبت خود را بر لبنان و ساير كشورهاي منطقه برجاي گذارد.
فايز غصن در مصاحبه با خبرنگاران و در پاسخ به سؤالي در خصوص حضور گروههاي تروريستي در لبنان اظهار داشت: چنين گروههايي در لبنان حضور داشته و ما در وزارت دفاع و ارتش و دستگاههاي امنيتي، تمامي تلاش خود را جهت مقابله با اين گروهها به كار بسته ايم تا بتوانيم امنيت شهروندان لبنانيها را تأمين كنيم.
غضنفر ركنآبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز با اشاره به سياست ثابت و تغيير ناپذير جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مسايل حق طلبانه و در رأس آن مسايل فلسطين و قدس اظهار داشت: اينگونه اقدامات تروريستي هيچگونه تأثيري بر سياست جمهوري اسلامي ايران نداشته و ما از ابتداي انقلاب اسلامي همواره بر حمايت خود از حقوق ملتهاي مظلوم منطقه و جهان به ويژه مردم فلسطين و لبنان تأكيد داشته ايم.
سفير جمهوري اسلامي ايران ضمن تشريح دستاوردهاي كشورمان در جريان مذاكرات هستهاي در ژنو اظهار داشت بدون شك توافق به دست آمده در اين مذاكرات تأثير مثبتي بر منطقه و جهان خواهد داشت.
فايز غصن وزير دفاع لبنان با حضور در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت با غضنفر ركنآبادي سفير جمهوري اسلامي ايران ملاقات و در خصوص انفجار هفته گذشته مقابل سفارت كشورمان، گفتگو كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فايز غصن ضمن محكوم كردن اين حادثه تروريستي اظهار داشت: اين جنايت وحشتناك با محكوميت جهاني مواجه شده و در لبنان نيز تمامي عقلا و كساني كه به چنين شيوههاي تروريستي اعتقاد ندارد، آن را محكوم كردهاند.
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