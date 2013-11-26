چشم انداز و نقشه راه فرهنگی البرز را ترسیم کرده ام

سید موسی حسینی کاشانی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود که در سالن استاد سیروس صابر برگزار شد ضمن تبیین نقش فرهنگ و هنر در جامعه و ضرورت ایجاد زیرساخت های فرهنگی در این استان از برگزاری نخستین نشست خبری خود خبر داد.

وی افزود: همزمان با استقرار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اشراف بر امور ظرف یک ماه آینده نشست خبری را با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهم کرد و در آن به کلیه سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ می دهم.

با ظرفیت های فرهنگی و هنری البرز چشم اندازهای روشنی می توان ترسیم کرد

حسینی کاشانی در ادامه سخنان خود به ظرفیت های فرهنگی، هنری و جاذبه های گردشگری البرز اشاره کرد و گفت: استقرار دانشگاه ها، حضور فارغ التحصیلان رشته های فرهنگ و هنر، سکونت اقوام مختلف، وجود محله های قدیمی و بکر، پیشینه امامزادگان، جاذبه های فراوان گردشگری در کنار چهره های ماندگار در این استان نقاط قوتی است که می توان به کمک آن چشم انداز و افق روشنی را برای این استان ترسیم کرد.

وی افزود: صیانت از فرهنگ، رواج فرهنگ ناب هنر ایرانی اسلامی با کمک نهادی صنفی و تشکل های مختلف مهمترین اهدافی است که در این اداره کل دنبال خواهد شد.

نقشه راه و راهبرد فرهنگی دارم

مدیرکل جدید البرز در بخش دیگری عنوان کرد: بر اسای اهداف کلان حوزه فرهنگ و هنر نقشه راهی جامع در این حوزه ترسیم کرده ام.

وی با بیان اینکه با استان البرز بیگانه نیستم، افزود: دوران کارشناسی خود را در این استان طی کرده ام بنابراین تا حدودی به وضعیت کنونی استان اشراف دارم در این راستا برنامه راهبردهایی را تبیین کرده ام که با کمک هنرمندان این استان آنها عملیاتی خواهم ساخت.