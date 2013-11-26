به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رزمایش بزرگ الی بیت المقدس که امروز سه شنبه با حضور دسته های واکنش سریع گردان های عاشورا برگزار شد، خطاب به بسیجیان گفت: شما رهروان انسان های برجسته و تاریخ‌ساز هستید، کمربندها را ببندید و خود را آماده کنید بدانید میدان آزمون و آزمایش ما هم فرا می‌رسد.

وی ادامه داد: بالاخره روزی خواهد آمد که به ما اجازه دهند تا دست غاصبان را از سرزمین های اسلامی کوتاه کنیم.

سردار نقدی با بیان اینکه همت جوان امروز برای آزادی بیت المقدس است، افزود: این همت باید عملی شود شما جوانان آینده امت اسلامی را ترسیم کردید، امروز اگر جهان اسلام به پا خواسته و بیداری انسان ها موج می زند و حتی آوای آزادی خواهی به داخل اردوگاه آمریکا و جنبش 99 درصدی رسیده همه اینها الهام گرفته شده از شما جوانان است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: صف ها را محکم کنید و با دست گرفتن از روحانیون معظم و نماز جماعت ، خود را بسازید.

فرمانده بسیج در ادامه سخنان خود خطاب به جوانان حاضر در جمع گفت: نسل امروز و نسل چهارم ما ثابت کرد که نسل فهمیده ها است ما شاهد بودیم که چگونه در عملیات تروریستی که قرار بود در چابهار رخ دهد آن جوان به سمت بمب‌گذار حمله کرد و شهید شد تا به نمازگزاران آسیب نرسد.

سردار نقدی ادامه داد: امروز با ایستادگی، صبر و بصیرت دشمن را به زانو درآوردیم تا شاهد آزادی و رهایی از چنگ استعمار، کفر و شرک و نفاق باشیم.