1300 روستای مازندران از دریافت کمکهای ویژه دهیاری محروم هستند

گزارش خبرنگار مهر ، رضا آزادی کناری عصر امروز سه شنبه 5آذرماه در نشست خبری مشترک مدیر کل ورزش و جوانان مازندران و مدیر کل امور روستائی و شوراهای اسلامی استان افزود: با اجرا شدن قانون جامع دهیاریها اداره امور روستائی و شوراهای استانداری می تواند به تمام روستاها مساعدت مالی کند.

وی با بیان اینکه هم مردم ایران بی نظری هستند و هم رهبری بی نظیری داریم اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از 46 درصد از جمعیت استان روستائی بوده و نیز بیش از 50 درصد مدالهای قهرمانی ورزشی توسط روستائیان کسب شد، این رقم دسترسی روستائیان به مقام قهرمانی را با وجود محدودیت امکانات در روستاها قابل تحسین دانست.

وی توسعه روحیه بسیجی در ورزش را سبب چند برابر شدن موفقیت ها دانست و ابراز داشت: روحیه بسیجی یعنی مقاومت ، پرکاری و ترجیح ارزشهای اسلامی و ملی بر خواست فردی(اشاره به میدان نرفتن قهرمانان ایرانی با حضور حریف اسرائیلی) است.

مدیر دفتر امور روستائی استانداری مازندران ضمن تبریک تقارن دو پیروزی ورزشی وعرصه دیپلماتیک به انعقاد تفاهم نامه بین دو اداره کل امور روستائی استانداری و ورزش و جوانان مازندران در سوم خرداد سال جاری مصادف با آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت:بنابر ماده 10 و بند 33 آئین نامه تشکیلات سازمان دهیاریها بیان شده که دهیاریها می توانند در امر ورزش روستائی کمک کنند.

مدیر کل دفتر امور روستائی استانداری مازندران با تاکید بر اینکه تمام کمکهای ما از طریق دهیاریها انجام می شود تصریح کرد: یک میلیارد کمکی که به ورزش روستائی از سال 88تاکنون مساعدت شد به حساب دهیاریها واریز شد.

آزادی کناری با بیان اینکه هیچ کاری ورزشی در روستا انجام نمی شود مگر آنکه از شورا در آن نقش دارد بیان داشت: حمایت مالی به ورزش روستائی از همان طریق دهیاریها انجام شده به طوریکه به اقتضا و بر اساس نیاز و درخواست دهیار ما به آنها کمک خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما به هیچ امر روستائی در غیر از مسیر دهیاریها کمک نمی کنیم به طوریکه تمام اقدامات ما بر اساس شاخص جمعیت روستائی است.