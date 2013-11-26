معنویت و مردم داری از مهمترین شاخصه های بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیف الله ایمانی ظهر امروز سه شنبه در گردهمایی بزرگ منتظران موعود سپاه ناحیه ازنا در مصلای نماز جمعه این شهر با تبریک سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار داشت: این اجتماع تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و آرمان های انقلاب است.

وی با بیان اینکه نام بسیج با دفاع مقدس، ایثار و شهادت گره خورده است اظهار داشت: 22 بهمن، روز قدس ، 13 آبان و 9 دی با تفکر بسیجی و نقش پررنگ بسیجیان همواره از عظمت و شکوه خاصی برخوردار بوده است.

فرمانده گروه 24 بعثت بروجرد با بیان اینکه آنچه حکومت شاهنشاهی را سرنگون کرد و در مقابل استکبار جهانی ایستاد، بسیج و تفکر بسیجی بود افزود: امروز نیز بسیج در همه صحنه های علمی، اقتصادی و فرهنگی موفق بوده است.

معنویت، مردم داری و فعالیت داوطلبانه از مهمترین شاخصه های بسیج

وی در ادامه با اشاره به مهمترین ویژگی های بسیج ، معنویت را یکی از این ویژگی ها عنوان و تصریح کرد: آنچه بسیج را از سایر نیروهای نظامی دنیا متمایز کرده است توجه به معنویت و اهداف الهی است.

سرهنگ ایمانی با بیان ایکه مردم داری و مردمی بودن شاخصه مهم دیگر بسیج است افزود: تشکیل بسیج در قشرها و گروه های مختلف نشان دهنده نقش پر رنگ اقشار مختلف مردم در این نهاد مقدس است.

وی ویژگی مهم دیگر بسیج را فعالیت داوطلبانه برشمرد و اظهار داشت: در بسیج انگیزه های مادی وجود ندارد بلکه بسیج جوششی از دل مردم است که تبدیل به حقیقتی درخشان شده است.

توافق هسته ای ، نتیجه ایستادگی در برابر زیاده خواهی غرب

فرمانده گروه 24 بعثت بروجرد با اشاره به الگوگیری از بسیج در برخی کشورها یادآور شد: امام با بهره بردن از الگوی بسیج موفق شد در مقابل دشمنان خود بایستد.

وی با بیان اینکه توفیق و پیشرفت های مختلف در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشات گرفته از تفکر بسیجی است افزود: بسیجیان همواره با دل و جان گوش به فرمان رهبر و امام خود هستند.

سرهنگ ایمانی با بیان اینکه آخرین نمونه از این موفقیت ها توافق هسته ای با گروه 1+5 است اظهار داشت: ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های غرب عصبانیت دشمنان به خصوص رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است و این نشان دهنده توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بنابر این گزارش در گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان ازنا امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تامین، گردانهای مختلف این شهرستان از جمله عاشورا و الزهرا و بسیجیان پایگاه های مقاومت حضور داشتند.