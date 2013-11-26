توجه به منویات قرآن کلید سعادت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حسینی اراکی عصر امروز در همایش فعالین قرآنی خانواده های بازنشستگان نیروهای مسلح استان کرمانشاه که در مسجد غدیر این شهر برگزار شد ، اظهار داشت: قرآن تنها کتابی است که هیچ دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و تمامی آن کلام خداوند است لذا می تواند یک راهنمای کامل برای تمام دوره ها باشد.

وی افزود: تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن جامعه قرآنی وظیفه ما را دراین زمینه سنگین تر می کند اما خانواده بزرگ نیروهای مسلح این ظرفیت را دارا هستند که به گفته های رهبر جامه عمل بپوشانند.

حسینی اراکی خاطر نشان کرد: حفظ قرآن کار بسیار نورانی و ارزشمندی است که زندگی انسان را به پیش می برد اما مهمتر این است که قرآن در زندگی همه ما وارد شده و جامعه ما تبدیل به یک جامعه قرآنی شود.

وی یادآور شد: همه مسئولین باید عزم بسیجی وار داشته و در جهت ترویج فرهنگ قرآنی بیش از پیش تلاش کنند و با برگزاری کرسی های تلاوت و تفسیر زمینه ای برای توجه هر چه بیشتر به قرآن را فراهم کنند.

حسینی اراکی در پایان نقش اداره اوقاف را نیز در این زمینه مهم دانست وگفت: در جلسه ای که با حضور تمامی ائمه جماعات استان کرمانشاه برگزار کردیم مقرر شد که در همه شهرها کرسی های تفسیر برگزار شود.

در این همایش از حافظان و اساتید برتر قرآنی با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.