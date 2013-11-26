همايش ملي پنبه در فارس برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد گفت: در اين همايش ملي شخصيت هاي مطرح وصاحب نظر درامور پنبه اعم از مسئولان، توليدكنندگان، دست اندركاران پنبه پاك كني و صنايع نساجي ، روغن كشي و جمعي از محققان امور پنبه حضور خواهند داشت.

وی برپايي چنين همايشهايي را در اتخاذ تصميمات مطلوب درخصوص اين محصول استراتژيك ، مهم توصيف كرد و ادامه داد: از آن جا كه استان فارس به عنوان يكي از قطب هاي اساسي توليد پنبه در كشور مطرح است ، بي شك ارائه راهكارهاي جديد، علمي و عملي و استفاده از نقطه نظرات كارشناسان و پيشكسوتان مي تواند در رفع مشكلات جدي طلاي سفيد استان نقش اساسي داشته باشد.

خرد در ادامه بر لزوم بـكارگيري ادوات مـكانيزه در زراعت پنبه تـأكيد كـرد و گفت: با رشدضريب مكانيزاسيون در پنبه طي چند سال اخير علاوه بر افزايش كيفي و كمي اين محصول، سبب كاهش هزينه هاي توليد صرفه جويي در زمان، افزايش بهره وري و در نهايت توليد پايدار را به دنبال داشته است.

رئيس سازمان جهادكشاورزي فارس در بخشي ديگر از سخنان خود از قابليت ورود پنبه استان به بازار بورس خبر داد و گفت: در حال حاضر محصول مهم ذرت وارد بازار بورس شده است كه با توجه به قابليت و پتانسيل هاي بالاي پنبه استان مي تواند اين محصول نيز وارد بازار بورس شود.

خرد يادآور شد: چنانچه پنبه استان وارد بازار بورس شود برخي از مشكلات نظير نوسانات قيمت پنبه ، استفاده بيشتر صنايع نساجي از پنبه هاي توليد داخل و در نهايت بهره وري بيشتر و هم چنين موضوعات مرتبط با خريد تضميني آن نيز مرتفع خواهد شد.

رئيس سازمان جهادكشاورزي فارس ضمن تاكيد بر ارتقای سطح كيفي و كمي اين محصول و حمايت گسترده از صنعت پنبه و صنايع وابسته به آن گفت: مورد حمايت قراردادن بخش خصوصي و راه اندازي اين صنايع باعث رونق و ارتقاءاين بخش نيز خواهد شد.

خرد تصريح كرد: با توجه به ارزش افزوده اين محصول ضريب بيكاري در استان نيز كاهش خواهد يافت.