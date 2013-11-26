به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه ) در دیدار «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه ترکیه با اشاره به روند رو به رشد حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سالهای گذشته، اظهارداشت: حجم این مبادلات در سال 2012 به 22 میلیارد دلار رسید اما بر خلاف اراده مشترک دو کشور مبنی بر افزایش آن تا 30 میلیارد دلار در سال 2015، متاسفانه شاهد کاهش آن در سال 2013 بوده ایم.
معاون اول رییسجمهور افزود: زمینههای فراوانی برای گسترش سطح همکاریها میان دو کشور وجود دارد و تهران و آنکارا میتوانند در راستای تحقق اهداف مشترک اقتصادی و رسیدن به رقم هدفگذاری شده در مبادلات تجاری، همکاریهای خود را در تمامی زمینهها از جمله نفت، گاز، صنعت و تجارت افزایش دهند.
وی همچنین از جاده ابریشم بعنوان پل ارتباطی میان اروپا و آسیا نام برد و افزود: ایران و ترکیه میتوانند با توجه به موقعیت استراتژیک خود از طریق احیای این مسیر، گام بزرگی در جهت تسهیل در حمل و نقل و توسعه همکاریهای اقتصادی بردارند.
معاون اول رییسجمهور ضمن دعوت از نخست وزیر ترکیه برای بازدید از کشورمان خاطرنشان کرد: بزودی رییس جدید ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور معرفی خواهد شد تا هرچه زودتر شاهد برگزاری نشست مشترک و پیگیری و اجرای توافقات میان دو کشور باشیم.
وی به توافق صورت گرفته میان ایران و کشورهای 1+5 نیز اشاره کرد و افزود: موافقتنامه ژنو میتواند موجب جبران کاستیها در روابط تجاری تهران – آنکارا شود و دو کشور باید برای توسعه همکاری ها و گسترش سطح مناسبات اقتصادی، از ظرفیت ها و مزیت های موجود به طور جدی استفاده کنند.
احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در این ملاقات با تبریک موفقیت ایران در مذاکرات ژنو گفت: دولت ترکیه همواره در تمامی مجامع بین المللی از حق ملت ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرده است.
وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه موفقیت و پیروزی ایران به منزله موفقیت برای ترکیه است، تصریح کرد: در زمینه اقتصادی نیز ایران و ترکیه مکمل یکدیگر هستند و دو کشور باید دست در دست یکدیگر با استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به طراحی یک برنامه اقتصادی جدید و مشترک اقدام کنند تا به یک قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شوند.
وی همچنین بر اهمیت گسترش همکاری های فی مابین در زمینه های مختلف همچون تجارت، حمل و نقل و انرژی تاکید کرد و افزود: ایران و ترکیه می توانند پروژه های مشترک بزرگی را با همکاری یکدیگر به انجام برسانند.
جهانگیری در دیدار وزیر خارجه ترکیه:
موافقتنامه ژنو میتواند موجب جبران کاستیها در روابط تجاری تهران-آنکارا شود
معاون اول رییسجمهور به توافق صورت گرفته میان ایران و کشورهای ۱+۵ نیز اشاره کرد و گفت: موافقتنامه ژنو میتواند موجب جبران کاستیها در روابط تجاری تهران – آنکارا شود.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (سه شنبه ) در دیدار «احمد داود اوغلو» وزیر خارجه ترکیه با اشاره به روند رو به رشد حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سالهای گذشته، اظهارداشت: حجم این مبادلات در سال 2012 به 22 میلیارد دلار رسید اما بر خلاف اراده مشترک دو کشور مبنی بر افزایش آن تا 30 میلیارد دلار در سال 2015، متاسفانه شاهد کاهش آن در سال 2013 بوده ایم.
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