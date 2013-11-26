اجرای طرح مطالعات تفصیلی 324 هزار هکتار از حوزه آبخیزداری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محسن زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای معاونان منابع طبیعی استان اردبیل اضافه کرد: این میزان از مجموع 970 هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان که به صورت علمی مطالعه توجیهی در آن صورت گرفته، محقق شده است.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: جنگلهای منطقه نیز دارای مطالعات علمی و اجرائی بوده و در صورت تامین اعتبار تحولات عظیمی با اجرای طرحهای توسعه ای و حفاظتی در آنها به وجود خواهد آمد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اينكه اردبيل در بخش های منابع طبیعی و اکوتوریسم داراي قابليت هاي فراواني از قبیل ذخیره گاههای ژنتیکی جنگلی فندقلو و ارس و حوزه های آبخیز متعدد و مراتع بکر دشت مغان از آن جمله می باشد، ابراز امیدواری کرد با توجه به وجود قابليت ها و توانايي هاي بالاي این استان، شاهد رشد و توسعه در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری باشيم.

وی همچنین از صدور پنج هزار و 750 پروانه چرا برای مراتع ممیزی این استان خبر داد و تاکید کرد: این تعداد پروانه چرا با ممیزی 860 هزار هکتار از مراتع استان اردبیل توسط اکیپ های مربوطه در قالب طرح ملی مدیریت پایدار مراتع صادر شده است.

محسن زاده با اشاره به ممیزی 10 هزار هکتار از مراتع ییلاقی استان در شش ماهه اول سالجاری از آغاز طرح ممیزی مراتع قشلاقات استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی يكي از اصول اساسي در مديريت و بهره برداری بهینه ازمراتع استان اردبیل را تعيين ظرفیت مرتع، مدت چرای دام و تاريخ ورود و خروج دام به مرتع و همچنین رعايت تعادل دام و مرتع و بهره برداري مجاز از گياهان مرتعي دانست و عنوان کرد: این عمل با ممیزی مراتع توسط اکیپ های ممیزی مراتع عملیاتی می شود.