به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این سخنان را در مراسم اختتامیه دوره های آموزشی خبرنگاری انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران که عصر امروز سه شنبه 5 آذر در تالار رضوان سازمان صدا و سیما برگزار شد، ایراد کرد.

انتظامی با بیان اینکه در حال حاضر 5800 نشریه در ایران مجوز انتشار دارند گفت: بنده به عنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اعلام می کنم که تیراژ روزنامه های کشور کمتر از یک میلیون و دویست هزار نسخه است متاسفانه بدون توجه به طرح آمایشی سرزمینی مجوز نشریات صادر می شده است که نهایتا ما با این مساله روبرو شده ایم که برخی روزنامه ها بصورت تک برگی منتشر می شوند. که در مقیاس حرفه ای نمی توان اسم آنها را روزنامه گذاشت.

وی افزود: بدنه روزنامه نگاری کشور در حال حاضر ظرفیت تولید این همه روزنامه و سایت و خبرگزاری را ندارد یکی از بحثهای مهم در این حوزه آموزش و مهارت است و تاکید بر این موضوع می تواند منجر به یک جهش در فضای رسانه ای شود.

این مقام مسئول در حوزه مطبوعات یادآور شد: باید اقتضای مطبوعات مورد توجه قرار گیرد ولی متاسفانه رابطه مطبوعات با دولت همیشه این گونه بوده است که مطبوعات منتظر دریافت یارانه آن هم از نوع مستقیم هستند در حالی که در دیگر کشورها یارانه به صورت غیر مستقیم به رسانه ها و مطبوعات تعلق می گیرد.

انتظامی با بیان اینکه قیمت تمام شده رسانه در این کشورها زیاد نیست و رسانه های با سهولت به دست مصرف کننده می رسد تاکید کرد: توسعه آموزش و تقویت مراکز آموزشی از سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است. البته این معاونت نمی خواهد رقیب بخش آموزش باشد بلکه در صدد تقویت مراکز آموزشی است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه آموزش، سطح حرفه ایی سطح رسانه ها را ارتقاع می دهد گفت: متاسفانه بازنمایی درستی از جایگاه رسانه در افکار عمومی و حتی در میان مسئولان وجود ندارد مسئولان از مواجهه با رسانه ها فراری هستند به این خاطر اینکه روزنامه نگاران کار حرفه ای را بلند نیستند.

انتظامی افزود: اسم این امر پاسخگویی نیست که با مسئولی که به مجلس ختم رفته است مصاحبه شود. ضرورتی ندارد که مسئول در هر لحظه آماده پاسخگویی باشد. تصور غلطی که از مصاحبه چالشی وجود دارد این است که روزنامه‌نگاران تصور می‌کنند صحبت بی‌ادبانه یا پریدن وسط حرف طرف مقابل می تواند یک مصاحبه چالشی باشد.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: نرخ ورود و خروج نیروی انسانی در حرفه روزنگاری بالاتر است و به این خاطر است تعداد روزنامه نگارانی که سالیان دراز درون این حرفه فعالیت می کنند، انتظامی علت بروز چنین شرایطی نبود امنیت شغلی، دستمزد پایین، مخاطرات موجود در حرفه روزنامه نگاری و مسائلی از ایندست عنوان کرد و گفت: در همه صنوف و مهارتها چیزی به عنوان رتبه بندی و رنکینگ وجود دارد و آموزش مقدمه این اتفاق است.

این مقام مسئول در حوزه مطبوعات با تاکید بر امنیت شغلی برای خبرنگاران گفت: در موضوع امنیت شغلی سرمایه خبرنگاران داشته های خود آنهاست و همین است که کارفرماها را به آنها وابسته می کند نه بالعکش به عبارت دیگر کسانی که شایسته هستند، اصولا نیازی به این ندارند که منت کارفرما را بکشند و به او بگویند ما را نگهدار.

انتظامی یادآور شد: آموزش به ما هویت صنفی می دهد متاسفانه هویت صنفی رسانه ای به دلیل همسایگی این نوع کار با حوزه های دیگر از جمله سیاست همیشه تحت شعاع آن حوزه ها قرار رفته است.

وی با ابراز خشنودی از برگزاری دوره آموزش خبرنگاری توسط یک نهاد صنفی گفت: این اقدام از این جهت مهم است که به تقویت نهادهای صنفی که به طور طبیعی از دولت سالاری جلوگیری می کنند، می انجامد. یکی از سیاستهای دولت آقای روحانی تقویت نهادهای مدنی است به عبارت دیگر آنچه در غالب تصدی گریهای دولتی متداول شده است، قابل واگذاری به مردم است.

انتظامی سپس گفت: یکی از جلوه های دیگر که می تواند این تصدی گریها را دسته بندی کند نهاد صنفی مردمی هستند یکی از سیاستهایی که ما در معاونت مطبوعاتی وزرات ارشاد دنبال می کنیم تقدیم لایحه تاسیس نظام صنفی رسانه است. همت عملی برای این کار وجود دارد.

انتظامی با بیان اینکه 8 یا 9 نظام صنفی از جمله نظام مهندسی ساختمان، نظام روانشناسی و نظام مهندسی معدن در کشور وجود دارند گفت: با ملاحظه اساسنامه این نظامهای صنفی که توسط مجلس مصوب شده است، می بینیم که روح حاکم بر همه آنها یک چیز است.

وی با تشریح سازوکار فعالیت این نهادی صنفی تاکید کرد: آموزش مقدمه است برای برخی فعالیتهای دیگر بعضا مشاهده شده است که کسانی که عضو این انجمن (انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران) ایران هستند روزنامه نگار به تعبیر حرفه ای آن نیست و لذا کار آموزش می تواند بنایی باشد برای این که این انجمن ها را بر اساس تعریف حرفه ای که از خبرنگاری وجود دارد پالایش کنند.