گردهمایی بسیجیان شهرستان کوهدشت برگزار شد

سرهنگ عباس آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردهمایی عاشقان ولایت همزمان با شهرستانهای مختلف استان و به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در این شهرستان برگزار شد.

وی عنوان کرد: در جریان برگزاری این گردهمایی نزدیک به 25 گردان از بسیجیان این شهرستان حضور داشتند.

فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت با یادآوری اینکه تشکیل بسیج توسط حضرت امام(ره) یادگار ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بود، عنوان کرد: امام راحل بسیج را نماد عشق و فداکاری و گذشت می دانستند.

سرهنگ آدینه وند درادامه با اشاره فعالیت ها و مسئولیت های خطیر بسیج، یادآور شد: کار بسیج داوطلبانه بوده و بسیجیان عاشقانه در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب تلاش می کنند.

وی از بسیجیان به عنوان حافظان انقلاب و نظام یاد کرد و گف: اقشار مختلف بسیج در هر لباسی آماده خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت به برخی فعالیت های بسیج در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: ایجاد شبکه عظیم حلقه های صالحین در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن از جمله این فعالیتها بوده است.

سرهنگ آدینه وند برگزاری یادواره های شهدا به منظور ترویج فرهنگ شهادت را از دیگر برنامه های برگزاری شده برشمرد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی لازم در راستای آماده نگه داشتن سطح رزمی بسیج از دیگر فعالیتها در این بخش بوده است.