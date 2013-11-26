فعالیت های نیکوکاری در کشور باید مستندسازی و شفاف سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حميد نصيري عصر سه شنبه در پایان كارگاه آموزشي اجراي فاز آزمايشي طرح آمايش اجتماعي مراکز نيکوکاري در اردبيل افزود: هر چقدر شفاف سازي و مستندسازي از فعاليت هاي اين مراكز به نحو شايسته انجام شود، به همان اندازه كمك ها، صدقات و نذورات خيرين و نيكوكاران براي احصاء نيازهاي اساسي خانواده هاي بي بضاعت افزايش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شبكه هاي نيكوكاري و مؤسسات عام المنفعه باید به دنبال ارتباطي گرم و صميمي با مردم خير و نيكوكار باشند، تاکید کرد: پيام كميته‌ امداد بايد براي ايجاد شبكه هاي نيكوكاري به درستي به مخاطبان انتقال يابد تا تمام گروه هدف در جريان روند رسيدگي و رفع مشكلات خانواده ها از طريق مراکز نيکوکاري قرار گيرند.



مديركل شبكه هاي مردمي و مؤسسات عام المنفعه کميته‌ امداد تصريح كرد: اين شبكه ها، صورتي اجتماعي و مردمي دارند تا مشكلات نيازمندان در همان محله توسط خيرين و نيكوران آن محله رفع شود.



وي با بیان اينكه شبكه هاي نيكوكاري و مراکز عام المنفعه به دنبال ارائه‌ خدمات بر اساس نيازهاي مددجويان با محوريت‌ محله‌ها و استفاده از ظرفيت افراد و خيرين هر محله‌ هستند، بیان داشت: امدادگران در شبكه هاي نيكوكاري و مراكز عام المنفعه تلاش خواهند کرد تا مشكلات و معضلات اجتماعي موجود در محله را نيز چاشني كمكهاي خود کنند.



نصيري عنوان كرد: اگر در محله اي مشكلاتي از قببيل اعتياد، طلاق و... وجود داشته باشد، وظيفه‌ اصلي امدادگران مراکز نيكوكاري اين است تا با بهره مندي از اساتيد مجرب و كارآزموده، كارگاه هاي مختلفي را براي رفع اين مشكلات برگزار کنند.

توسعه مشاركت هاي مردمي با رشد شبكه‌ هاي نيكوكاري

مديركل کميته امداد استان اردبيل نیز در این کارگاه ايجاد شبكه هاي نيكوكاري را راهي براي توسعه ارتباط دوسويه با مردم و تسريع در احصاء نيازهاي اساسي خانواده هاي نيازمند دانست و گفت: شبكه‌ هاي نيكوكاري، مشاركت هاي مردمي كميته‌ امداد را توسعه بخشيده و مسير مساعدت هاي خيرين و نيكوكاران را هموارتر مي کند.

بهروز زلالي با اشاره به مزيت هاي شبكه هاي نيكوكاري و مراكز عام المنفعه عنوان كرد: وظيفه همگاني امدادگران این است تا براي بهره وري و ثمر بخشي حداكثري اين مراكز نيكوكاري، در بحث مشاركت هاي مردمي شركت كرده و با همكاري همگاني در جهت مرتفع ساختن نيازهاي اساسي خانواده هاي بي بضاعت تلاش نمايند.



وی ادامه داد: تمام تلاش امدادگران كميته‌‌ امداد اين است تا مردم را در جريان همه‌ فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي خود قرار دهند كه شبكه هاي نيكوكاري نيز در راستاي ترويج و احياي سنت هاي حسنه‌ اسلامي مي باشد.

زلالی با تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهاي نوين تبليغاتي متذکر شد: يكي از مزيت هاي مهم مراكز نيكوكاري اين است كه مردم به صورت مستقيم در جريان تمام امورات امداد قرار مي گيرند و در اقدامات خيرخواهانه و خداپسندانه در كنار امدادگران اين نهاد وارد عمل مي شوند.

اردبیل موفق ترین استان در طرح شناسايي خيرين است

معاون توسعه‌ي مشاركتهاي مردمي کميته‌ امداد استان اردبيل نیز با اشاره به برگزاری طرح آمايش اجتماعي مراکز نيکوکاري در اردبيل اضافه کرد: اين طرح به صورت آزمايشي اجرا شده و پس از بررسي هاي كارشناسي و تائید نهايي، به صورت كشوري و ملي مطرح خواهد شد.

بهمن دستاري همچنین كميته‌ امداد این استان را يكي از مناطق موفق در طرح شناسايي خيرين معرفی کرد و یادآور شد: هم اکنون تعداد 300 مرکز نيکوکاري در کشور فعال است که گام هاي اول فعاليت هاي خود را با موفقيت آغاز کرده اند.

در اين کارگاه آموزشي دو روزه که با هدف شناسايي ظرفيت هاي محلات و ايجاد ارتباط صحيح بين نيكوكاران و مراكز نيكوكاري برگزار شد، معاونان توسعه‌ مشاركت هاي مردمي كميته‌ امداد استان هاي البرز، چهارمحال و بختياري، گيلان، خراسان شمالي و اردبيل به بحث و پرسشگري و تبادل نظر در خصوص شبکه هاي اجتماعي و مراکز نيکوکاري پرداختند.



