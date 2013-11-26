برگزاری همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز/ شش میزگرد تخصصی با حضور اندیشمندان خانواده نفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون برگزاری همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالا دستی نفت و گاز در دانشگاه نفت آبادان برگزار شد، عنوان کرد: مقدمات برگزاری این نمایشگاه دو سال قبل با ایده های دانشجویان دانشکده نفت آبادان برنامه ریزی شده است و در همین راستا این نتیجه حاصل شد که این همایش قابلیت گسترده و ملی شدن را دارد.



وی افزود: پس از رایزنی های که صورت گرفت مجموعه نفت، گاز، پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم به این مجمموعه پیوستند و هسته ی اولیه همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی شکل گرفت.



دبیر اجرایی همایش HSE با رویکرد صنایع بالا دستی نفت و گاز با بیان اینکه، این همایش محملی برای متخصصین این رشته است و ما می توانیم از نقطه نظرات و اندیشه های این متخصصان برای آینده صنعت نفت استفاده کنیم، گفت: ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و مجموعه نفت از جمله اهداف این نمایشگاه بود که قبل از شروع شدن این همایش این اتفاق مهم به وقوع پیوست و این خلا به وجود آمدن بین این دو نهاد بسیار کم رنگ شد.



هاشمی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف این همایش، پرورش دانشجویانی بود که بتوانند توانمندی های مدیریتی خود را به منصه ظهور برسانند در همین راستا کار اجرایی برگزاری این نمایشگاه بر عهده 70 کمیته مختلف دانشجویی بوده است.



وی با بیان اینکه، شش میزگرد تخصصی پیرامون مسائل اصلی صنعت نفت در وزارتخانه با حضور اندیشمندان این مجموعه در روز دوم همایش برگزار خواهد شد، اظهار کرد: چالش موجود در استقلال مدیریت HSE، مدیریت محیط زیست در وزارت نفت، بررسی چالش های نظام سلامت در حوزه نفت، تغیرات هوا و اقلیم، مهندسی ایمنی و مدیریت ریسک و جایگاه آموزش و پرورش در استقرار مدیریت استراتژیک از جمله پنل های تخصصی این همایش به شمار می روند.



هاشمی با اشاره به دعوت مسئولان ارشد وزارتخانه نفت در این پنل ها تصریح کرد: در قسمت ارائه مقاله استقبال بسیاری خوبی صورت گرفت به طوری که 90 مقاله به این همایش ارسال که از این بین 70 مقاله صاحب سبک تشخیص داده شد.



وی افزود: 36 مقاله در این همایش ارائه و مورد داوری قرار خواهد گرفت. همچنین 17 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.



دبیر اجرایی همایش HSE با رویکرد صنایع بالا دستی نفت و گاز با اشاره به اینکه در این همایش 25 کارگاه های آموزشی با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصین صنعت نفت برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در کنار این مجموعه، یک نمایشگاه جانبی با حضور شرکت هایی که در حوزه HSE دستاوردی دارند برگزار می شود.



هاشمی اظهار کرد: 300 نفر به عنوان مهمان از مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی و دانشجویان دانشکده نفت در این همایش حضور خواهند داشت همچنین هزینه برگزاری این نمایشگاه از محل درآمد خود نمایشگاه محاسبه خواهد شد.