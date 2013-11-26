اولویت هیات سوارکاری استان گلستان آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست سوارکاری گلستان عصر سه شنبه با حضور محمود حیدری سرپرست فدراسیون کشور، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع سوارکاری برگزار شد و ناصر رزاقیان برای چهار سال آینده ریاست این هیات را عهده دار شد.

رزاقیان در دوره چهار ساله قبل هم ریاست این هیات را بر عهده داشت که در مجمع امروز با اخذ 15 رای از مجموع 18 رای ماخوذه کرسی سوارکاری گلستان را در اختیار گرفت.

ناصر رزاقیان در مجمع انتخابات هیات سوارکاری استان گلستان گفت: سوارکاری باید جایگاه علمی پیدا کند به همین خاطر با انعقاد تفاهم نامه هایی با فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی امیدورایم با حمایت از بخش خصوصی و استفاده از افراد متخصص آموزش علمی داشته باشیم.