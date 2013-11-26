اولویت هیات سوارکاری استان گلستان آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست سوارکاری گلستان عصر سه شنبه با حضور محمود حیدری سرپرست فدراسیون کشور، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع سوارکاری برگزار شد و ناصر رزاقیان برای چهار سال آینده ریاست این هیات را عهده دار شد.
رزاقیان در دوره چهار ساله قبل هم ریاست این هیات را بر عهده داشت که در مجمع امروز با اخذ 15 رای از مجموع 18 رای ماخوذه کرسی سوارکاری گلستان را در اختیار گرفت.
ناصر رزاقیان در مجمع انتخابات هیات سوارکاری استان گلستان گفت: سوارکاری باید جایگاه علمی پیدا کند به همین خاطر با انعقاد تفاهم نامه هایی با فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی امیدورایم با حمایت از بخش خصوصی و استفاده از افراد متخصص آموزش علمی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: مربی، مکان و اسب سه نیاز اساسی در آموزش سوارکاری است که علی رغم وفور اسب در این استان، از نظر مربی و مکان آموزش با مشکل مواجه هستیم هر چند گرفتن اسب از بخش خصوصی هم برایمان هزینه بر است.
مجمع انتخابات ریاست سوارکاری گلستان عصر امروز با انتخاب ناصر رزاقیان به عنوان رییس هیات استان به کار خود پایان داد.
گفتنی است برای احراز پست ریاست این هیات حکیم بیرامی ایگدر دبیر فعلی هیات سوارکاری گلستان نیز کاندید شده بود که انصراف داد.
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