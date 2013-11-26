رسانه ها در بحث آبگرفتگی ها کارشناسانه قضاوت کنند/ برخی قصد سیاه نمایی تعمدی را دارند

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با وجود اقدامات اساسی و روبه رشدی که شهرداری نسبت به سالهای گذشته در بحث آبهای سطحی داشته اما برخی با سیاه نمایی تعمدی قصد دارند فضای مثبت کنونی را وارونه و کمرنگ جلوه دهند.



وی با اشاره به آبگرفتگی ‌های اخیر در برخی مناطق شهری افزود: از آنجایی که شهر آبادان به شکل جزیره است به همین دلیل سطح آب های زیرزمینی در این شهر بالا است و همین امر سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان در زمان بارندگی ها می شود.



شیرازی علت اصلی آبگرفتگی در معابر شهری آبادان در جریان بارندگی اخیر را بالا بودن شدت بارندگی در مدت زمان کوتاه سه ساعته و بالا آمدن آب در دو رودخانه اروند و بهمنشیر عنوان کرد.



وی با اشاره به اینکه بارندگیهای اخیر در بسیاری از شهرهای استان و حتی کشور مشکلاتی نظیر آبگرفتگی و مشکل در تردد شهروندان را ایجاد کرده است، اظهار داشت: حجم بالای آبگرفتگی‌ها در برخی شهرها منجر به تعطیلی مدارس نیز شد.



شهردار آبادان، میانگین بارندگی سالانه شهرستان را حدود 155 میلیمتر خواند و تصریح کرد: در بارندگیهای اخیر در شهر آبادان با بیش از 99 میلیمتر بارندگی مواجه بودیم که نه تنها بیشتر از حد نرمال و طبیعی بوده بلکه نسبت به سالهای اخیر نیز بی سابقه است.



شیرازی یادآور شد: از این رو به رغم نظارت و کنترل مستمر اکیپ‌های سیار در نقاط حساس و آبگیر، در برخی مناطق مشکلاتی به وجود آمد که نیروهای خدمات شهری در آنجا بسیج شدند.



شیرازی ضمن عذرخواهی از شهروندان گفت: به خاطر مشکل به وجود آمده شخصا به همراه مدیران و معاونین در مناطق شهر حضور یافتم و تا نیمه شب در آنجا حاضر بوده و بر انجام کارها نظارت داشتم. با تلاش شبانه ‌روزی واحد خدمات شهری بیشتر مجاری هدایت آبهای سطحی در شهر لایروبی شده، با این حال لایروبی مجدد برخی کانال ها در دستور کار مناطق قرار گرفته است.



وی در خصوص اجرای کانال های دفع آب های سطحی گفت: طبق مطالعات مشاور طرح اجرای پروژه عظیم دفع آبهای سطحی، برای انجام این کار به 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه را که دارای 290 کیلومتر طول است را در چند فاز، به انجام خواهیم رساند که نقاط آسیب دیده سرآغاز کاری ما خواهد بود.



شیرازی از استاندار خوزستان خواست تا در تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح، آبادان را یاری کند.



شهردار آبادان همچنین خواستار نگاه منصفانه رسانه های جمعی در خصوص آب‌ گرفتگی ها ‌شد و اظهار کرد: انتظار می رود تا اصحاب رسانه نسبت به ارتفاع یک متری شهر از سطح دریا، جزیره ای بودن شهر، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، حجم بالای بارندگی ها و تاثیر جزر و مد در آبگرفتگی ها و سایر مشکلات دیگر به صورت کارشناسانه به نقد و بررسی مسائل بپردازند و اطلاعات درست و دقیقی به شهروندان ارائه کنند.



شیرازی تصریح کرد: آبادان در سه سال اخیر روند رو به رشد و جهش گونه ای را تجربه کرده که متاسفانه برخی افراد با بستن چشمان خود منکر این پیشرفت های اساسی هستند و به طور دائم با سیاه نمایی تعمدی قصد کمرنگ جلوه دادن فضای مثبت کنونی را دارند، باید به این دسته از افراد بگوییم که نباید با منفی بافی و سیاه نمایی شهروندان را دلسرد کرد.





